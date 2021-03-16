Место оплёванного «слугами» Игоря Коломойского занял Борис Кауфман, контролирующий табачный рынок Украины

Можно сказать, что спонсоры у Владимира Зеленского измельчали – миллиардеров Коломойского, Хорошковского и Пинчука сменил миллионер Кауфман, контролирующий украинского табачного монополиста «Тедис». С недавних пор он пополняет конверты с негласными бонусными выплатами для депутатов из президентской фракции (один такой месячный бонус – 20 тысяч долларов). Именно с Кауфманом встречался в начале марта на Мальдивах куратор фракции «слуг» в Раде Давид Арахамия, обсуждая снижение акцизов на табак.

После расправы с мажоритарщиком Александром Дубинским, изгнанным из партии «Слуга народа», можно ожидать ещё немало таких вот неожиданных разоблачений. Фактически, Дубинский был представителем Коломойского в рядах «слуг народа», и вышибли «слуги» из партии не его, а всесильного Беню. Таким образом, с Коломойским Зеленского больше ничего не связывает, и ждать финансовых плюшек, казалось бы, неоткуда. Между тем, свято место пусто не бывает, и вездесущий Арахамия успел привлечь спонсора на замену Бене. Кауфману придётся всерьёз раскошелиться – ежемесячно только на бонусы депутатам у него будет уходить порядка 5 миллионов долларов, а их регулярная выплата – ключевое условие во взаимопонимании с правящей кастой. Но и «слуги» не останутся в долгу – на Мальдивах Арахамия с Кауфманом обсуждали 30-процентное снижение ставки акцизов на «стики» для «айкосов» – курительных приспособлений. Снижение ставки принесёт «Тедис» прибыль порядка 3 миллиардов гривен.

Киевский журналист Евгений Плинский, обнародовавший эту скандальную информацию, официально обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с предложением расследовать вскрытые им факты.

Не остаётся в стороне и Александр Дубинский, которому есть, что порассказать о бывших соратниках. «На этой неделе «слуги» снова попытаются протащить в Раде так называемую табачную правку Арахамии – снижение акцизов на «стики» для электронных сигарет, что пробьёт в бюджете дырку в 3 миллиарда гривен, – сообщает депутат. – Почему же за эту правку в интересах табачных монополистов так бьются «слуги»? Предлагаю вам простую математику, из которой вы сами легко всё поймёте: 3 миллиарда гривен делим пополам, на две части. Полученные от лоббирования полтора миллиарда делим на курс гривны к доллару – на 28. Образовавшиеся 53,5 миллионов долларов делим на 240 (это число депутатов во фракции «слуг»). И на 12 месяцев. Получаем примерно по 18 600 долларов на депутата в месяц. Теперь ясно?»