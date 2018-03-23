«Место компромисса»: где может пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предложил провести встречу президентов России и США в Белграде. По его словам, Сербия, как нейтральное государство, лучше всего подходит для переговоров лидеров двух государств. Тем временем аппарат Белого дома и представители конгресса недовольны решением Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным. О предпосылках и вероятном месте предстоящего двустороннего диалога на высоком уровне — в материале RT.

Переговорная площадка

Сербия может встать местом встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел балканской страны Ивица Дачич.

«Сербия, как военно нейтральное государство, обладает внешнеполитическим потенциалом для того, чтобы принять президентов России и США», — отметил сербский министр.

О возможном проведении двусторонней официальной встречи глав государств стало известно после их телефонного разговора, состоявшегося 20 марта 2018 года. В ходе беседы Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.

По итогам разговора американский лидер заявил о возможной встрече с Путиным в ближайшем будущем. Позже подготовку к проведению очного разговора двух лидеров подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Трампа Сара Хаккаби Сандерс, в свою очередь, заявила, что конкретных планов по поводу даты и места встречи пока нет.

«Белград в качестве места встречи — это попытка сделать из Сербии то, чем когда-то была Югославия — место компромисса, место, где могут встретиться в условиях новой холодной войны США и Россия», — отметил в интервью RT эксперт белградского Института европейской политики Стеван Гайич.

Сербский эксперт обратил внимание на то, что Белград уже стал переговорной площадкой, где на регулярной основе встречаются представители двух стран. В октябре и ноябре 2017 года специальный посланник США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков провели в сербской столице две встречи, посвящённые ситуации на Украине.

В пользу Белграда играет и тот фактор, что сербское руководство демонстрирует лояльное отношение к Москве. В то же время, как подчёркивает Гайич, Ивица Дачич пытается выстроить хорошие отношения лично с Трампом, с которым они были знакомы ещё с 2013 года. Тогда Трамп посещал Сербию в качестве инвестора, а Дачич занимал пост сербского премьер-министра.

Среди других мотивов, заставивших сербского министра иностранных дел предложить в качестве места встречи Белград, по мнению Стевана Гайича, — стремление включить важные для Сербии вопросы, в первую очередь Косово, в повестку двух лидеров. Накануне в Приштине и Белграде побывал помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл, поддержавший стремление Косово к созданию собственной армии. Встревожило Сербию и назначение на пост госсекретаря США Майкла Помпео.

«Дачич пытается обойти Уэсса Митчелла и Помпео, чтобы сербская дипломатия могла продвигать и свои интересы», — считает эксперт.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич

globallookpress.com

© Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com

Не против организации личной встречу двух президентов и Хельсинки.

«Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо. Но этот вопрос не находится в повестке дня», — заявили РИА Новости в канцелярии финского президента.

«Новый рычаг давления»

Заявление американского лидера о возможной встрече с Владимиром Путиным оказалось неожиданностью для аппарата Трампа. Как сообщает The Washington Post, никто из сотрудников президентской администрации не был предупреждён об этом. Более того, советники по национальной безопасности якобы рекомендовали Трампу не поздравлять Путина с победой на президентских выбора.

«Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо…» — написал Трамп своим критикам в Twitter.

По его словам, Вашингтону важно договориться с Москвой по «проблемам с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ*, Ираном и даже надвигающейся гонкой вооружений».

Как считает Гайич, продемонстрированное Владимиром Путиным 1 марта 2018 года новейшее российское вооружение заставило США искать компромисс с нашей страной.

«Они чувствуют, что заигрались, — отмечает эксперт. — Самый главный вопрос будущей встречи — это гонка вооружений, страх, который почувствовали в Пентагоне».

Также, как полагают эксперты, на настроение американских партнёров повлияли результаты президентских выборов в России.

«Сегодня во взаимоотношениях лидеров двух стран произошли фундаментальные изменения, связанные с результатами выборов 18 марта 2018 года», — отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, сейчас Трамп, который будет добиваться переизбрания уже через два года, более заинтересован в улучшении отношений с Россией. Наладить отношения с РФ — это важнейшее обещание действующего президента избирателям, которое по вине конгресса так и осталось не выполненным.

«Это создаёт для российской стороны новый рычаг давления, возможности для игры», — отмечает Васильев, подчёркивая, что и знаменитая «перезагрузка» отношений времён Обамы пришлась именно на период подготовки в США к предвыборной кампании 2012 года.

Тогда президентская администрация смогла показать избирателям, что добилась улучшения отношений с Москвой.

Ещё один важный момент для Трампа — промежуточные выборы в конгресс, назначенные на ноябрь 2018 года. На них будет полностью переизбран состав нижней палаты федерального законодательного собрания, 1/3 сенаторов и губернаторы 36 штатов.

«Трамп подтверждает, что его не съели, что он является человеком, который формирует политику Соединённых Штатов, и подсказывает своему электорату, который пойдёт на выборы через полгода, что надо голосовать за тех республиканцев, которые поддерживают президента», — заявил в интервью RT доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Здание конгресса

Reuters

Однако политолог не уверен, проведёт ли Трамп встречу до этих выборов или после.

«Возможно, что пока это не более чем пожелание и Трамп не будет рисковать, пока не получит ожидаемого преимущества в палате представителей и сенате», — отмечает эксперт.

«Идеальный вариант для нас»

Эксперты напомнили, что разговоры о встрече Путина и Трампа идут ещё с ноября 2016 года, с момента избрания 45-го президента Соединённых Штатов.

Лидеры двух страны впервые смогли встретиться 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, а 11 ноября 2017 года во время саммита АТЭС провели короткую встречу «на ногах».

Предложения организовать личную встречу двух президентов в 2017 году озвучивали Австрия и Словения. В словенской столице Любляне ещё в 2001 году проходили переговоры Владимира Путина и президента США Джорджа Буша — младшего. В свою очередь, нейтральная Вена была местом встречи Джона Кеннеди и Никиты Хрущёва в момент обострения отношений между СССР и США в 1961 году.

Никита Хрущёв и Джон Кеннеди в советском посольстве в Вене после окончания переговоров, 1961 год

РИА Новости

«В принципе, место встречи имеет значение. В частности, Россия предлагала в мае встретиться в Словении с тонким намёком на то, то это родина жены Трампа, — отмечает Васильев. — Вся внешняя часть для освещения СМИ имеет даже большее значение, чем субстанциональные разговоры».

По мнению эксперта, будет пристально рассматриваться, кто выступил с предложением о том или ином месте встречи.

«То, что встреча будет проходить в третьей стране, не в ходе официального государственного визита Путина в США или Трампа в Россию, в какой-то степени подстраховывает Трампа, но в то же время демонстрирует, что до официального государственного визита отношения стран ещё не доросли», — считает Домрин.

По его мнению, конкретное место встречи не столь важно, как сам факт её проведения, хотя столица Сербии была бы важна с символической точки зрения.

«Белград был бы идеальным вариантом для нас, потому что это Сербия — напоминание США, что они устроили в 1999 году, когда бомбили эту страну», — подытожил Домрин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.