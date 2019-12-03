Место для маневра

Острый экономический кризис, который охватил Аргентину в 2018 году, привел к смене правительства. Вновь избранный президент Альберто Фернандес получил в наследство от своего предшественника Маурисио Макри изрядно потрепанную экономику. В настоящее время Аргентина страдает от высокого долгового бремени, ухудшения социальных условий и одновременно растущей инфляции и безработицы.

С 2012 года Аргентина борется за повышение притока валюты за счет экспорта. В период с 2011 по 2015 годы тогдашний президент Кристина Фернандес де Киршнер (в настоящее время занимающая пост вице-президента) ввела строгий валютный контроль. Но после отмены контроля над капиталом в 2015 году администрация Макри усугубила проблему. Вместо того чтобы просто реформировать контроль, который исказил валютный рынок, правительство отменило все меры контроля, включая те, которые препятствовали спекулятивным инвестициям.

Маурисио Макри также продвигал беспрецедентную долговую политику, что привело к росту обязательств на $193 миллиарда. В том числе новому кредиту от МВФ в размере $57 млрд, который стал дополнением к предыдущему займу в размере $44 млрд (63% кредитных линий учреждения в настоящее время предоставляются Аргентине). Согласно прогнозам МВФ, к концу этого года отношение долга к ВВП страны вырастет с 52% до 93%. Кроме того, краткосрочные долговые обязательства оказали дополнительное давление на и без того тяжелое состояние платежного баланса Аргентины.

Наконец, чтобы обуздать инфляцию, правительство Макри призвало центральный банк еще больше повысить процентные ставки, достигнув максимума в 70% в октябре 2018 года (ставки в настоящее время все еще превышают 60%). И все же это дало дополнительный импульс для спекулятивных инвестиций.

В этих условиях корабль Аргентины дал течь, как только сместились потоки мировой экономики. Когда ФРС США повысил ключевую ставку в марте 2018 года, обнажились ключевые слабости экономики. Из-за роста курса валюты песо снизился на 210% по отношению к доллару США, а инфляция выросла вдвое по сравнению с обычными темпами, достигнув 48% в 2018 году, при прогнозируемом пике 60% в этом году.

В довершение ко всему Макри не смог даже достичь своей главной цели – выправить бюджетный баланс. В 2019 году в Аргентине будет зафиксирован первичный дефицит (без учета процентных платежей) в размере 0,8% ВВП, и он, вероятно, удвоится в 2020 году (при условии базового сценария) из-за запланированных сокращений налогов с 2017 года и сокращения доходов из-за рецессии.

Но кризис в реальной экономике Аргентины еще хуже. ВВП сокращался три года из четырех, что Макри был у власти. Ожидается, что ко времени окончания срока его полномочий в декабре уровень бедности достигнет 40%; и после потери 140.000 квалифицированных рабочих мест в промышленности и торговле безработица составит 10%.

Задача Аргентины сейчас заключается в том, чтобы рассмотреть каждый из этих отдельных аспектов кризиса. Помимо поддержки роста и стимулирования потребления и реальных инвестиций, политикам также необходимо стабилизировать обменный курс, чтобы восстановить уверенность инвесторов и обеспечить погашение задолженности.

Эти цели не обязательно совместимы. Аргентина должна пересмотреть сроки погашения долга со своими частными кредиторами и действующее резервное соглашение с МВФ, чья помощь оказалась скорее политической, чем технической. Но хотя реструктуризация долга потребует улучшения фискального баланса, нынешняя глубокая рецессия делает достижение первичного профицита в 2020 году чрезвычайно трудным. Серьезная экономическая корректировка может оказаться непосильной для аргентинцев, учитывая степень ухудшения реальной экономики. Как показали народные восстания в Чили и Эквадоре, латиноамериканские общества все больше склонны терпеть дальнейшие болезненные изменения.

Со своей стороны новое правительство дало понять, что оно попытается стимулировать внутреннее потребление, чтобы побороть бедность. При ограниченных финансовых ресурсах ему придется сосредоточиться на улучшении условий жизни обнищавших социальных групп с помощью таких программ денежных переводов, как «Универсальное пособие на ребенка» ( Asignación Universal por Hijo). Еще одна важная цель - заключить новый социальный договор, побуждая профсоюзы и компании предлагать соглашения о заработной плате в соответствии с более широкими целями фискальной и денежно-кредитной политики.

Фернандес должен показать, что у него есть политическое влияние, чтобы согласовать ожидания различных заинтересованных сторон и следовать политике, которая будет поддерживать потребление и посылать правильные сигналы рынку. В экономике, которая так хрупка, места для маневра не так много. И все же победа Фернандеса показывает, что аргентинцам надоел нынешний подход и экономические проблемы Аргентины в целом.