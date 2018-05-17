«Местные жители разобрали ботинки убитых бойцов»

В Днепропетровской области найдены личные вещи военнослужащих ВСУ, погибших во время боев в так называемом Иловайском котле в Донецкой области в августе 2014 года, — вещи были выброшены в скотомогильнике возле областного центра.

Волонтеры обнаружили военную форму, обувь и личные предметы убитых бойцов в ямах для утилизации мертвых кур. Кроме того, 38 мешков с бирками морга были привезены на территорию рыбхоза на просушку, однако в итоге никто так и не явился, чтобы их забрать.

Местному фермеру пришлось вызвать волонтеров, чтобы передать оставленные силовиками на его территории вещи. За то время, что вещдоки находились на территории рыбхоза, часть их исчезла — по словам очевидцев, некоторые жители ходили по соседнему селу в военных ботинках, взятых с этой свалки, передает ФАН.

«Собаки начали это все таскать по территории, и местные жители приняли решение все это прикопать», — рассказал член гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Анатолий Золотарев.

В итоге полиции пришлось переписать все вещи, найденные на свалке, и начать служебное расследование. Ответственность за обнаруженные нарушения была возложена на руководителя территориального подразделения, бросившего вещи в рыбхозе.

В ноябре прошлого года в украинских СМИ появилась неофициальная версия поражения украинской армии в боях с ополченцами Донбасса под Иловайском, о которой рассказал командир 46-го батальона ВСУ Вячеслав Власенко.

Украинский военный представил свою версию событий, в результате которых украинские военнослужащие оказались в полном окружении в Иловайске. По его словам, была достигнута договоренность о выходе силовиков из Иловайска.

При этом украинские силовики надеялись на благодарность ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик за то, что Киев им якобы позволил беспрепятственно покинуть Славянск.

«Была договоренность выпустить нас из Иловайска, потому что мы когда-то выпустили боевиков из Славянска», — заявил Власенко, отметив, что недальновидность украинского военного командования стала причиной трагедии ВСУ под Иловайском.

В сентябре 2015 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, что около 90% информации, полученной его ведомством в ходе боев в районе Иловайска, оказалась ложной.

Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за неудачи Украины при сборе разведывательной информации, а также преднамеренной дезинформации со стороны ДНР и ЛНР. Кроме того, он отметил низкое качество подготовки украинской армии на тот момент.

«У нас были целые подразделения к югу от Донецка в Амбросиевке и Успенке, которые покидали свои позиции без приказа», — отметил военный.

Чуть ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что не может ответить, кто отдал приказ заходить в Иловайск, несмотря на доступ к отчетам и документации.

«Я в начале октября стал советником министра обороны и начал получать доступ к документации, в частности по Иловайску. И там, как и раньше, очень много вопросов: кто отдавал и какие приказы. В тех отчетах, которые опубликованы за последние недели, там вот я, например, так и не смог понять, кто отдавал приказ по Иловайску», — заявил Бирюков.

По его словам, это связано с плохо выстроенной системой координации «между генеральным штабом, АТЦ, штабом АТО, координаторами от МВД, координаторами вооруженных сил при АТЦ».

«В прошлом году у нас было отдельное царство — это антитеррористический центр, который якобы возглавляло СБУ, но мы-то понимаем, что спецслужба там, по сути, никогда ничего не решала, при этом были добровольческие батальоны, которые частично были оформлены, а частично — еще нет, были кураторы от МВД к каждому отдельному батальному, но мы прекрасно понимаем, что некоторые батальоны не особо этого куратора и слушали», — сказал Бирюков.

Стоит отметить, что по данным следственной комиссии Верховной рады, одной из главных причин разгрома ВСУ в Иловайске называются неадекватные действия Валерия Гелетея, который тогда занимал должность главы Минобороны Украины.

Кроме того, об этом свидетельствуют результаты расследования Главной военной прокуратуры Украины, которая также указывает на «отдельные ошибки руководства». Однако Гелетей до сих пор не понес ответственности за свои действия.

С начала проведения операции украинскими силовиками в Донбассе погибли 3 064 человека от всех силовых структур, из которых 2 636 — военнослужащие вооруженных сил Украины, причем из этого числа 2 148 — это боевые потери. Ранения получили 10 753 силовика, из них 8 897 — военные, передает НСН.