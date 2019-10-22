Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине завели дело после гибели экс-министра при падении вертолёта
Зеленского обвинили в желании развалить Верховный суд Украины
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктическо...
«Нет никаких предпосылок»: как Украина планирует достичь «экономического прорыва...
Главная / Украина

Местные выборы в Молдове: по градоначальникам неожиданно лидируют демократы

22 октября 2019, 12:09  •  51 • Украина
ДПМ не ушла с политической сцены, а укрепляется на местах
В понедельник, 21 октября, в Кишинёве прошла пресс-конференция главы Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорина Чимила, который подвёл предварительные итоги выборов.
По его словам, в немногим более половины населённых пунктов удалось выбрать примаров (мэров) в первом туре, всем остальным предстоит второй тур выборов.
«В ходе местных выборов в 518 населённых пунктах определены примары. Это предварительные данные. Сейчас окружные советы должны представить протоколы в суды, которые в течение 10 дней подтверждают или нет законность выборов и передают информацию в ЦИК», – отметил глава комиссии.
По его словам, в первом туре «примарами стали 191 кандидат от Демпартии, 124 – от Партии социалистов, 82 – от блока ACUM, 26 – от Либерально-демократической партии, 13 – от партии «Шор», 10 – от «Нашей партии», 4 – от Партии коммунистов, 2 – от Партии национального единства (PUN), по одному от Народной румынской партии и Либеральной партии, а также 64 независимых кандидата».
Во втором туре предстоит выбрать примаров 380 населённых пунктов.
За место мэра Кишинёва во втором туре будут бороться социалист Ион Чебан, набравший в первом туре 40,16% голосов и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе – 31,09% голосов.
«Итоги не удивили. В принципе, чего-то из ряда вон выходящего не произошло. Оба кандидата, которые рассматривались как лидеры гонки, вышли во второй тур, и там уже пойдёт перетягивание каната – кто сможет перетянуть на свою сторону голосующих», – прокомментировал итоги воскресных выборов политолог Корнелиу Чуря в эфире радиостудии Sputnik.
По его мнению, Демократической партии, несмотря на то что она ушла в оппозицию, удалось не только остаться на плаву, но и выйти в лидеры по итогам выборов примаров в первом туре.
«Это интересный момент – Демпартия не ушла с политической арены, несмотря на тот удар, который ей нанесли в июне. Конечно, есть и тот факт, что лидеры на местах у демократов являются влиятельными фигурами. Демпартия по своей организованности всегда выделялась. Думаю, они провели хорошую избирательную кампанию», – уверен Чуря. Поэтому он предполагает, что на местах не удастся отодвинуть демократов от власти, наоборот, они будут укрепляться на местном уровне.
Однако победили демократы на выборах примаров, а что касается муниципальных советов, там в большинстве оказались социалисты, на втором месте – представители ACUM, а демократы – только на третьем.
«Местные выборы изменили картину власти в стране. ПСРМ имеет самую крупную фракцию в парламенте. Теперь у неё стало на одного депутата больше: 36! Также у ПСРМ самая крупная фракция в мунсовете Кишинёва – 22 советника из 51. Ранее партия имела 19 советников. ПСРМ победила в 15 районных и муниципальных советах. ПСРМ взяла 124 мэрии с первого тура.
Абсолютное большинство (51%) в четырёх районных советах. ПСРМ взяла 12 городов. Во второй тур вышли кандидаты от ПСРМ в 18 городах и в 14 райцентрах. Таким образом, ПСРМ добилась полного либо частичного успеха в 30 из 55 городов Молдовы (около 55 процентов), включая муниципий Кишинёв», – подвёл итоги местных выборов депутат от ПСРМ Богдан Цырдя на своей странице в социальной сети Facebook.
Впрочем, и демократы точно так же считают себя победителями на этих выборах.
«Кандидаты на должности мэров от ДПМ победили на местных выборах в 192 населённых пунктах. Это 20% мэрий в Молдове. ДПМ выиграла местные выборы по числу мэров, победивших в первом туре. Это больше, чем на выборах в 2015 году», – заявил 21 октября председатель ДПМ Павел Филип, уверяя, что «после второго тура число мэров-демократов ещё больше вырастет».
В Кишинёве победа социалистов не вызывает сомнений – в муниципальный совет прошли 22 депутата от ПСРМ, 19 – от блока ACUM, всего 2 демократа, 3 члена Либеральной партии, 2 – от партии «Шор», 1 – от Коммунистической партии, 1 – от партии PUN и 1 – от движения «Новая сила».
В связи с таким раскладом в будущем муниципальном совете Кишинёва кандидат в примары Ион Чебан уже сделал заявление и предложил депутатам блока ACUM создать коалицию.
«Решения в мунсовете принимаются голосами 26 советников. Моё предложение к блоку ACUM – пойти на коалицию. С моей стороны, если я стану примаром, то два из четырёх постов вице-примара готов отдать представителям блока ACUM. Из пяти постов столичных преторов готов предоставить блоку ACUM две должности. В этой мажоритарной коалиции для баланса власти готов предоставить пост председателя муниципального совета Кишинёва представителю блока ACUM», – заявил Чебан.
Впрочем, злые языки говорят, что Чебану пока рано праздновать победу, потому что во втором туре выборов у Андрея Нэстасе шанс выиграть повышается – он может забрать голоса избирателей, голосовавших за прозападных кандидатов и унионистов.
Главные политические битвы ещё впереди.
Президент Молдовы Игорь Додон заранее призвал всех кандидатов, участвующих во втором туре выборов, «проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей».
Особенно президента беспокоит тот факт, что во многих населённых пунктах будут соперничать кандидаты от ПСРМ и блока ACUM.
«Считаю важным, чтобы политики из этих партий понимали не только «ставки» второго тура, но и гораздо более высокую значимость будущего страны и всего того, что им предстоит сделать совместно в дальнейшем. Трудности для коалиции только начинаются, а чтобы выполнить обязательства, взятые по соглашению между партиями, его подписавшими, есть необходимость работать вместе и после этих выборов», – предупредил глава молдавского государства.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
21 октября 2019, 19:54
Время лучших
21 октября 2019, 16:24
Медведчук обвинил Зеленского в намерении уничтожить Верховный суд
22 октября 2019, 08:39
«Нет никаких предпосылок»: как Украина планирует достичь «экономического прорыва»
22 октября 2019, 11:54
На Украине уволят более 200 отказавшихся от переаттестации прокуроров
21 октября 2019, 16:24
В Киеве проверят данные об аномальном загрязнении воздуха
21 октября 2019, 13:09
Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установи...
22 октября 2019, 02:24
Разбился на вертолете: На Украине сообщили о смерти экс-министра
22 октября 2019, 03:39
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической фор...
22 октября 2019, 02:24
"Дело Чубайса живет": Правительство Медведева готовит новую приватизацию, н...
22 октября 2019, 05:39
"Слово в слово разговор с Меркель": Макрона заподозрили в копировании канцл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов
18 октября 2019, 17:09
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа "задергалась" - эксперт
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
19 октября 2019, 15:39
Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
16 октября 2019, 16:24
Непечатно: Бежавшие из Манбиджа американцы оставили непристойные сообщения для русских
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.