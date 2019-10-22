Местные выборы в Молдове: по градоначальникам неожиданно лидируют демократы

ДПМ не ушла с политической сцены, а укрепляется на местах

В понедельник, 21 октября, в Кишинёве прошла пресс-конференция главы Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорина Чимила, который подвёл предварительные итоги выборов.

По его словам, в немногим более половины населённых пунктов удалось выбрать примаров (мэров) в первом туре, всем остальным предстоит второй тур выборов.

«В ходе местных выборов в 518 населённых пунктах определены примары. Это предварительные данные. Сейчас окружные советы должны представить протоколы в суды, которые в течение 10 дней подтверждают или нет законность выборов и передают информацию в ЦИК», – отметил глава комиссии.

По его словам, в первом туре «примарами стали 191 кандидат от Демпартии, 124 – от Партии социалистов, 82 – от блока ACUM, 26 – от Либерально-демократической партии, 13 – от партии «Шор», 10 – от «Нашей партии», 4 – от Партии коммунистов, 2 – от Партии национального единства (PUN), по одному от Народной румынской партии и Либеральной партии, а также 64 независимых кандидата».

Во втором туре предстоит выбрать примаров 380 населённых пунктов.

За место мэра Кишинёва во втором туре будут бороться социалист Ион Чебан, набравший в первом туре 40,16% голосов и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе – 31,09% голосов.

«Итоги не удивили. В принципе, чего-то из ряда вон выходящего не произошло. Оба кандидата, которые рассматривались как лидеры гонки, вышли во второй тур, и там уже пойдёт перетягивание каната – кто сможет перетянуть на свою сторону голосующих», – прокомментировал итоги воскресных выборов политолог Корнелиу Чуря в эфире радиостудии Sputnik.

По его мнению, Демократической партии, несмотря на то что она ушла в оппозицию, удалось не только остаться на плаву, но и выйти в лидеры по итогам выборов примаров в первом туре.

«Это интересный момент – Демпартия не ушла с политической арены, несмотря на тот удар, который ей нанесли в июне. Конечно, есть и тот факт, что лидеры на местах у демократов являются влиятельными фигурами. Демпартия по своей организованности всегда выделялась. Думаю, они провели хорошую избирательную кампанию», – уверен Чуря. Поэтому он предполагает, что на местах не удастся отодвинуть демократов от власти, наоборот, они будут укрепляться на местном уровне.

Однако победили демократы на выборах примаров, а что касается муниципальных советов, там в большинстве оказались социалисты, на втором месте – представители ACUM, а демократы – только на третьем.

«Местные выборы изменили картину власти в стране. ПСРМ имеет самую крупную фракцию в парламенте. Теперь у неё стало на одного депутата больше: 36! Также у ПСРМ самая крупная фракция в мунсовете Кишинёва – 22 советника из 51. Ранее партия имела 19 советников. ПСРМ победила в 15 районных и муниципальных советах. ПСРМ взяла 124 мэрии с первого тура.

Абсолютное большинство (51%) в четырёх районных советах. ПСРМ взяла 12 городов. Во второй тур вышли кандидаты от ПСРМ в 18 городах и в 14 райцентрах. Таким образом, ПСРМ добилась полного либо частичного успеха в 30 из 55 городов Молдовы (около 55 процентов), включая муниципий Кишинёв», – подвёл итоги местных выборов депутат от ПСРМ Богдан Цырдя на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, и демократы точно так же считают себя победителями на этих выборах.

«Кандидаты на должности мэров от ДПМ победили на местных выборах в 192 населённых пунктах. Это 20% мэрий в Молдове. ДПМ выиграла местные выборы по числу мэров, победивших в первом туре. Это больше, чем на выборах в 2015 году», – заявил 21 октября председатель ДПМ Павел Филип, уверяя, что «после второго тура число мэров-демократов ещё больше вырастет».

В Кишинёве победа социалистов не вызывает сомнений – в муниципальный совет прошли 22 депутата от ПСРМ, 19 – от блока ACUM, всего 2 демократа, 3 члена Либеральной партии, 2 – от партии «Шор», 1 – от Коммунистической партии, 1 – от партии PUN и 1 – от движения «Новая сила».

В связи с таким раскладом в будущем муниципальном совете Кишинёва кандидат в примары Ион Чебан уже сделал заявление и предложил депутатам блока ACUM создать коалицию.

«Решения в мунсовете принимаются голосами 26 советников. Моё предложение к блоку ACUM – пойти на коалицию. С моей стороны, если я стану примаром, то два из четырёх постов вице-примара готов отдать представителям блока ACUM. Из пяти постов столичных преторов готов предоставить блоку ACUM две должности. В этой мажоритарной коалиции для баланса власти готов предоставить пост председателя муниципального совета Кишинёва представителю блока ACUM», – заявил Чебан.

Впрочем, злые языки говорят, что Чебану пока рано праздновать победу, потому что во втором туре выборов у Андрея Нэстасе шанс выиграть повышается – он может забрать голоса избирателей, голосовавших за прозападных кандидатов и унионистов.

Главные политические битвы ещё впереди.

Президент Молдовы Игорь Додон заранее призвал всех кандидатов, участвующих во втором туре выборов, «проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей».

Особенно президента беспокоит тот факт, что во многих населённых пунктах будут соперничать кандидаты от ПСРМ и блока ACUM.

«Считаю важным, чтобы политики из этих партий понимали не только «ставки» второго тура, но и гораздо более высокую значимость будущего страны и всего того, что им предстоит сделать совместно в дальнейшем. Трудности для коалиции только начинаются, а чтобы выполнить обязательства, взятые по соглашению между партиями, его подписавшими, есть необходимость работать вместе и после этих выборов», – предупредил глава молдавского государства.