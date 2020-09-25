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Местные выборы на Украине покажут тенденцию к федерализации страны

25 сентября 2020, 15:15  •  81 • Украина

После получения данных закрытой социологии, которая гарантирует «слугам» провал на местах, в Офисе Президента разрабатывают стратегию сдерживания/ограничения региональных партий после местных выборов.

Дело в том, что среди украинцев, определившихся с выбором на местных выборах и планирующих принять участие в голосовании, только 15,6% поддерживают партию «Слуга народа». Это показывают результаты опроса, проведённого Социологической группой «Рейтинг». По их данным, партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 11,5%, партию «Европейская солидарность» — 11%, партию «Батькивщина» — 8%, партию «За майбутнє» — 5,9%. У региональных партий общенациональные показатели ниже, но они успешно выигрывают на местах.

Поэтому на Банковой боятся, что партии Юго-Востока состоящие из экс-регионалов начнут дрейфовать в сторону России и будут реализовывать нарративы Кремля. Поэтому важно выработать законные механизмы купирования их активности. Действительно, рейтинги ОПЗЖ и партии Шария показывают, что эти силы легко перешагнут проходной барьер на местных выборах. Попытки запретить «нелояльные» силы через Минюст оказались безуспешными, поэтому власть выбрала инструменты запугивания и дискредитации оппонентов (в том числе, через подконтрольные радикальные образования).

Как пишет ТГ-канал «Резидент», у Зеленского уже моделируют ситуацию местных выборов, основным показателем которой станет победа региональных политических проектов. Такая конструкция усилит местные элиты, которые будут требовать разграничить их полномочия с центром, усилив права местного самоуправления на основе договорных отношений. Более того, последние социологические исследования подтверждают тренд на максимальную децентрализацию. Она станет основным нарративом для всеукраинских политических партий, если они хотят конкурировать с региональными проектами, которые объединятся в альянс.

Тенденция провала проекта «едина краина» — налицо. Ведь 83% граждан Украины считают, что имеют право выбирать себе губернаторов; 71% украинцев считают, что выбираться также должны судьи местных судов; 68% выступают за выборность местных прокуроров; 57% респондентов считают, что местным властям должна подчиняться местная полиция. С этими данными партиям придётся считаться при подготовке парламентской кампании, которая может дать старт федерализации страны. В этом случае, проблема Донбасса также может получить новые импульсы, ведь «особый статус» получат все регионы.

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