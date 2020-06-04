Местные власти опять не справляются? За смытый рекой мост взялся лично Путин

Российский лидер Владимир Путин распорядился о передислокации современной техники в Мурманскую область в целях ремонта ж/д моста, перекинутого через реку Кола.

Как передали в Министерстве обороны РФ, военнослужащие в настоящее время уже занимаются переброской всех необходимых для восстановления важного транспортного объекта средств.

В частности, из Нижегородской области 4 июня направили новейшую бурильно-ударную машину БУМ-2. Её доставили самолётом Военно-транспортной авиации Ил-76.

Ремонтные работы будут разворачиваться на участке железной дороги Кола - Выходной.

Напомним, мост был повреждён из-за значительного повышения уровня воды в реке, спровоцированного таянием снега.

Отмечается, что сейчас в Мурманской области уже также началось подтопление нескольких населённых пунктов.

В частности, под угрозой наводнения находится посёлок Кильдинстрой, о чём сообщил губернатор региона Юрий Сердечкин, как передаёт местный канал ТВ-21.