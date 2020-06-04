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Местные власти опять не справляются? За смытый рекой мост взялся лично Путин
04 июня 2020, 21:55 • 62 • Политика
За смытый рекой мост в Мурманской области взялся лично Владимир Путин. Президент распорядился о переброске в регион новейших технических средств. В частности, военные уже доставили туда самолётом Ил-76 бурильно-ударную машину БУМ-2.
Российский лидер Владимир Путин распорядился о передислокации современной техники в Мурманскую область в целях ремонта ж/д моста, перекинутого через реку Кола.
Как передали в Министерстве обороны РФ, военнослужащие в настоящее время уже занимаются переброской всех необходимых для восстановления важного транспортного объекта средств.
В частности, из Нижегородской области 4 июня направили новейшую бурильно-ударную машину БУМ-2. Её доставили самолётом Военно-транспортной авиации Ил-76.
Ремонтные работы будут разворачиваться на участке железной дороги Кола - Выходной.
Напомним, мост был повреждён из-за значительного повышения уровня воды в реке, спровоцированного таянием снега.
Отмечается, что сейчас в Мурманской области уже также началось подтопление нескольких населённых пунктов.
В частности, под угрозой наводнения находится посёлок Кильдинстрой, о чём сообщил губернатор региона Юрий Сердечкин, как передаёт местный канал ТВ-21.
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