Места мифической славы: почему на Украине заявили о возможном появлении Мурманского и Барнаульского полков

На Украине могут появиться Мурманский, Барнаульский и другие полки, чьи места боевой славы будут якобы связаны с российскими городами. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, отметив при этом, что России не стоит и пытаться «победить Украину». Так Матиос отреагировал на решение Владимира Путина присвоить 11 российским полкам почётные звания, которые включают украинские, белорусские и польские топонимы. Киевские власти восприняли этот шаг как «подготовку к вторжению». При этом эксперты отмечают, что указ российского лидера продиктован историческими фактами и с современной Украиной никак не связан.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в стране могут появиться Мурманский и Барнаульский полки. По его мнению, в случае «агрессии со стороны России», украинские войска не только сдержат вооружённые силы РФ, но и перейдут в наступление, заслужив боевую славу в сражениях под российскими городами.

«Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют. Тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», — сказал Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

Он также добавил, что украинский народ всегда был креативным и спасался «выдумкой».

Так главный военный прокурор Украины отреагировал на решение Владимира Путина присвоить почётные наименования 11 частям армии РФ. Три танковых полка получили названия, связанные с городами Украины. Так, 6-й танковый полк стал гвардейским Львовским, 68-й — гвардейским Житомирско-Берлинским, 163-й — гвардейским Нежинским.

Этот шаг российского лидера на Украине восприняли как угрозу и «подготовку к вторжению». Глава Генштаба Виктор Муженко назвал российские указы свидетельством «агрессивных планов России». Представители же Радикальной партии Украины предложили вызвать в Раду силовиков для отчёта о возможных действиях в случае «полномасштабного вторжения».

В июле начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о «декоммунизации» украинской армии. «Это решение было связано с подписанием президентом Владимиром Путиным указа, которым он назвал именами украинских городов российские военные части. Мы восприняли это как оскорбление, поэтому в нашем указе и написано про коммунистическую и нацистскую символику. Это намёк», — сообщил источник RT в Генштабе Украины.

AFP

© Genya Savilov

«Антироссийская истерия»

Между тем эксперты считают, что Матиос сильно преувеличивает возможности украинских войск. По мнению политического аналитика, члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, заявления главного военного прокурора призваны лишь «нагнетать антироссийскую истерию».

«Что касается возможностей хунты и её армии по захвату России, то есть очень хорошая поговорка: «Моська лает, слон идёт». Эта моська, все эти разговоры ничего не стоят. Если они не будут нагнетать антироссийскую истерию, им никто не будет ничего платить. Если никто не будет давать транши, то всё будет разворовано. Они могут существовать только в условиях военной напряжённости», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что сразу после выхода из состава СССР Украина по своему экономическому и техническому потенциалу превосходила Германию, однако за годы независимости она этот потенциал растеряла.

В свою очередь, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отмечает, что заявления украинских политиков о «подготовке к вторжению» не имеют под собой никаких оснований. Почётные названия, присвоенные частям, связаны с историческими событиями и местами боевой славы этих подразделений или их предшественников и никак не затрагивают современную Украину.

«Эти заявления — из области детского сада. Название частей и полков были возвращены легендарным воинским соединениям, которые во время Великой Отечественной войны освобождали тот или иной город», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Таким образом появились, например, Житомирско-Берлинский и Трансильванский полк, но ни Германия, ни Румыния не предъявляли претензий России.

«Политическая несостоятельность»

Об отсутствии связи между названиями российских полков и современной Украиной заявил и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. В разговоре с RT он отметил, что эти названия появились во времена Великой Отечественной войны, а традиция давать полкам почётные названия существовала ещё во времена Российской империи.

«Очевидно, что этот человек не знает историю. Все эти названия существовали и раньше. Они были получены частями советской армии, которые проявили себя во время ВОВ. Просто их восстановили... При чём здесь Украина? Украинские политики, чиновники опять ищут лишний повод потыкать в Россию пальцем», — заявил Коновалов.

Он пояснил, что такая реакция со стороны киевских властей была ожидаема.

«Понятно, что следовало ожидать со стороны Украины подобных выпадов. Слова про «Мурманские полки» — это очередная роспись в политической несостоятельности и глупости. Заявлять подобные вещи — это смехотворно», — подчеркнул эксперт.