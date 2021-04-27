Места боёв ещё дадут о себе знать. Русским миротворцам в Карабахе придётся быть настороже

В Нагорном Карабахе произошёл подрыв авто с русскими миротворцами. В результате происшествия пострадали два человека, сейчас они госпитализированы, и их жизням ничего не угрожает. Однако такого рода опасности не исключены в будущем, убеждён военкор Александр Коц.

Подрыв авто с русскими миротворцами в Нагорном Карабахе навряд ли является злонамеренными действиями какой-то из сторон. Об этом в беседе с "Первым русским" заявил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

По его мнению, не стоит расценивать случившийся инцидент как обострение обстановке в Карабахе.

"Я думаю, что это трагическая случайность, которые, к сожалению, не исключены на местах бывших боёв. Известны случаи, когда до сих пор в Ленинградской, Новгородской областях подрываются на снарядах Великой Отечественной войны", - отметил он.

Коц указал, что на местах активных боевых действий такие трагические моменты даже спустя годы не исключены.

"Когда так интенсивно вёлся огонь из артиллерии, как это было во время карабахского конфликта, понятно, что не все боеприпасы, наверное, ещё найдены или будут находиться в течение последующих лет. Это такой процесс долгий. К сожалению, такое происходит на местах боёв", - заявил он.