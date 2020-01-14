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Месть? Зеленский устроил свою жену на должность, которая принадлежала супруге Порошенко
14 января 2020, 07:24 • 107 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены экс-главы Украины Петра Порошенко. Супруга украинского лидера вошла в совет по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" в Киеве.
Жена президента Украины Владимира Зеленского заняла должность супруги экс-главы украинского государства Петра Порошенко в совете по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" в Киеве. Указ о назначении на должность был опубликован на сайте Офиса президента Украины.
Ранее в состав совета входили жена Порошенко, а также бывший глава его администрации Борис Ложкин. Зеленский обновил состав совета, назначив в него собственную жену. Должность главы совета получил министр культуры Владимир Бородянский, а место секретаря - гендиректор "Мыстецкого арсенала" Олеся Островская-Лютая.
Напомним, что "Мыстецкий арсенал" создавался как украинский ответ французскому Лувру и российскому Эрмитажу. Идея создания музея принадлежала занимавшему в то время пост президента Украины Виктору Ющенко.
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