Месть? Зеленский устроил свою жену на должность, которая принадлежала супруге Порошенко

Жена президента Украины Владимира Зеленского заняла должность супруги экс-главы украинского государства Петра Порошенко в совете по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" в Киеве. Указ о назначении на должность был опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Ранее в состав совета входили жена Порошенко, а также бывший глава его администрации Борис Ложкин. Зеленский обновил состав совета, назначив в него собственную жену. Должность главы совета получил министр культуры Владимир Бородянский, а место секретаря - гендиректор "Мыстецкого арсенала" Олеся Островская-Лютая.

Напомним, что "Мыстецкий арсенал" создавался как украинский ответ французскому Лувру и российскому Эрмитажу. Идея создания музея принадлежала занимавшему в то время пост президента Украины Виктору Ющенко.