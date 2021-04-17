Месть за уборщиц и электриков будет страшна! США готовятся к реваншу с русскими за санкции

США изучают возможность ужесточения санкций против долговых обязательств России, сообщает Bloomberg. Белый дом хочет запретить банкам покупать русские ценные бумаги даже на вторичном рынке. "Месть за уборщиц и электриков будет страшна!" - прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность усиления санкций против долговых ценных бумаг России. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Белом доме пока ещё изучают вероятный эффект от антироссийских санкций, которые были введены в четверг, 15 апреля. В частности, речь идёт о запрете для американских банков напрямую покупать долговые обязательства России. По мнению экономических экспертов, данная мера никак не повлияет на банки, так как они и так покупают ценные бумаги России не напрямую, а на вторичном рынке.

В этой связи администрация Байдена ищет возможность "ужесточить" ограничения, распространив запрет на вторичный рынок ценных бумаг. Меру грозят ввести, если власти России "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США".

Месть за уборщиц и электриков будет страшна!

- прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Напомним, в рамках контрсанкций Россия в том числе запретила дипломатическим представительствам США нанимать на работу граждан России и третьих стран. Таким образом, жёнам американских дипломатов, похоже, придётся поработать уборщицами в своём посольстве и консульствах в нашей стране, комментирует журналист-международник и кандидат исторических наук Сергей Латышев.