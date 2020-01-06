Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
«США нарушили суверенитет»: парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных во...
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
На Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС
Главная / Война

Месть за Сулеймани: войска США попросили из Ирака

06 января 2020, 01:09  •  72 • Война
Парламент Ирака одобрил резолюцию, в которой содержится просьба к иракскому правительству прекратить действие соглашения четырехлетней давности об отправке американской стороной своих войск в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).
Кроме того, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Как сообщает ТАСС, в принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».
Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат. Теперь же иракские законодатели призвали вывести войска США из страны в ответ на атаку американского беспилотника, в результате которой погиб командующий спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
Большинство из около 180 законодателей, присутствующих в парламенте, проголосовали за резолюцию. Документ поддержали в основном члены парламента, являющиеся шиитами, которые занимают большинство мест. Многие суннитские и курдские законодатели не явились на заседание, очевидно, потому что они выступают против отмены соглашения.
3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован Сулеймани. Иранские политики заявили, что США ответят за это. Иранский военный был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа — Вашингтон считает Сулеймани ответственным за гибель американских военных в Ираке и Сирии.
Останки убитого в Ираке в ходе американской операции генерал Сулеймани были доставлены в Иран. Церемония прощания пройдет в нескольких иранских городах, а затем одну из ключевых фигур местного истеблишмента похоронят в его родном Кермане 7 января.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США совершили тяжелейшее преступление, убив Сулеймани. Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не забудет одно из ужаснейших беззаконий Вашингтона в отношении исламской республики.
«Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет», — заявил Роухани.
Трамп же заявил, что США могут ударить по 52 объектам на территории Ирана.
«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — так ответил главе Белого дома командующий иранской армией Абдулрахим Мусави.
Ведущие американские эксперты отмечают, что Иран не оставит гибель генерала без ответа. В Вашингтоне готовятся к подобному развитию событий. На днях США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Туда уже прибыли 700 американских военнослужащих, к которым присоединятся еще 3,5 тыс. десантников. Американские СМИ со ссылкой на свои источники констатируют, что ответ Ирана может произойти «в течение недель».
Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с происходящей эскалацией, сообщал официальный представитель министерства иностранных дел страны Аббас Мусави.
Внешнеполитическое ведомство Ирана принимает меры в связи со сложившейся после военной операции США ситуацией, отметил представитель МИД. Он подчеркнул, что министерство действует на политическом, юридическом и международном уровне.
Евросоюз направил министерству внутренних дел Ирана приглашение в Брюссель с целью проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил «обеспокоенность» в связи с убийством Сулеймани. Приглашение в Брюссель получил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке. Заседание назначено на 6 января, оно состоится в 15.00 (17.00 мск).
Позднее сообщалось, что убийство Сулеймани было спровоцировано Трампом наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки – с таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в оборонном ведомстве и администрации США.
Согласно этим данным, 28 декабря Трамп решил, что не будет прибегать к убийству Сулеймани. Вместо этого он отдал приказ совершить атаку по нескольким объектам шиитской группировки «Хезболла».
В результате этого нападения погибли 25 человек и более 50 получили ранения. Сделано это было в ответ на нападение шиитского ополчения на коалиционные базы в Ираке, утверждают американские власти.
В итоге действия США привели к тому, что 31 декабря у здания американского посольства в Багдаде прошли акции протеста и митинги. Выступающие требовали выдворения американских дипломатов и военных из страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
04 января 2020, 16:39
Красная линия Трампа: убийство Сулеймани готовили с декабря
06 января 2020, 01:09
Поощрять ли нам японский «ностальгический туризм» на Курилы?
03 января 2020, 14:39
«Жестоко отомстим»: США убили иранского генерала
02 января 2020, 15:54
Вермахт в тисках союзных фронтов
04 января 2020, 13:24
«Месть будет суровой»: в Иране считают, что США объявили войну
04 января 2020, 13:24
Война с Турцией: Хафтар объявил джихад в Ливии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2019, 05:24
"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумавшей учить Путина американке
30 декабря 2019, 06:39
Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижимость в Юрмале
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство России в Варшаве ответило премьеру Моравецкому
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
03 января 2020, 01:39
"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-антисемита Липского
30 декабря 2019, 17:54
Олег Царев: Зеленский теряет контроль над страной, и в Раде у него дела плохи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.