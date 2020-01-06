Месть за Сулеймани: войска США попросили из Ирака

Парламент Ирака одобрил резолюцию, в которой содержится просьба к иракскому правительству прекратить действие соглашения четырехлетней давности об отправке американской стороной своих войск в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Кроме того, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Как сообщает ТАСС, в принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат. Теперь же иракские законодатели призвали вывести войска США из страны в ответ на атаку американского беспилотника, в результате которой погиб командующий спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Большинство из около 180 законодателей, присутствующих в парламенте, проголосовали за резолюцию. Документ поддержали в основном члены парламента, являющиеся шиитами, которые занимают большинство мест. Многие суннитские и курдские законодатели не явились на заседание, очевидно, потому что они выступают против отмены соглашения.

3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован Сулеймани. Иранские политики заявили, что США ответят за это. Иранский военный был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа — Вашингтон считает Сулеймани ответственным за гибель американских военных в Ираке и Сирии.

Останки убитого в Ираке в ходе американской операции генерал Сулеймани были доставлены в Иран. Церемония прощания пройдет в нескольких иранских городах, а затем одну из ключевых фигур местного истеблишмента похоронят в его родном Кермане 7 января.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США совершили тяжелейшее преступление, убив Сулеймани. Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не забудет одно из ужаснейших беззаконий Вашингтона в отношении исламской республики.

«Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет», — заявил Роухани.

Трамп же заявил, что США могут ударить по 52 объектам на территории Ирана.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — так ответил главе Белого дома командующий иранской армией Абдулрахим Мусави.

Ведущие американские эксперты отмечают, что Иран не оставит гибель генерала без ответа. В Вашингтоне готовятся к подобному развитию событий. На днях США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Туда уже прибыли 700 американских военнослужащих, к которым присоединятся еще 3,5 тыс. десантников. Американские СМИ со ссылкой на свои источники констатируют, что ответ Ирана может произойти «в течение недель».

Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с происходящей эскалацией, сообщал официальный представитель министерства иностранных дел страны Аббас Мусави.

Внешнеполитическое ведомство Ирана принимает меры в связи со сложившейся после военной операции США ситуацией, отметил представитель МИД. Он подчеркнул, что министерство действует на политическом, юридическом и международном уровне.

Евросоюз направил министерству внутренних дел Ирана приглашение в Брюссель с целью проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил «обеспокоенность» в связи с убийством Сулеймани. Приглашение в Брюссель получил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке. Заседание назначено на 6 января, оно состоится в 15.00 (17.00 мск).

Позднее сообщалось, что убийство Сулеймани было спровоцировано Трампом наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки – с таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в оборонном ведомстве и администрации США.

Согласно этим данным, 28 декабря Трамп решил, что не будет прибегать к убийству Сулеймани. Вместо этого он отдал приказ совершить атаку по нескольким объектам шиитской группировки «Хезболла».

В результате этого нападения погибли 25 человек и более 50 получили ранения. Сделано это было в ответ на нападение шиитского ополчения на коалиционные базы в Ираке, утверждают американские власти.

В итоге действия США привели к тому, что 31 декабря у здания американского посольства в Багдаде прошли акции протеста и митинги. Выступающие требовали выдворения американских дипломатов и военных из страны.