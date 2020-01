Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени • 126 • Аналитика © Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt На рубеже 2019-2020 годов ведущие финансовые СМИ наших заокеанских партнеров с удивлением обнаружили, что Берлин не в восторге от американских санкций против компаний, занимающихся прокладкой "Северного потока — 2". The Wall Street Journal указывает на то, что определенные возможности в плане принятия ответных мер против США появятся у Германии как раз в 2020 году. Дело в том, что именно Германия будет в 2020-м не только фактическим политическим лидером Евросоюза, но еще и станет держателем переходящего президентства ЕС, что дает Берлину дополнительные рычаги в плане определения общеевропейской повестки. Из-за необходимости координировать серьезные внешнеполитические и внешнеэкономические шаги на уровне Евросоюза создается двоякая ситуация. С одной стороны, желания некоторых немецких политиков в плане нанесения ответного ущерба США ограничены именно страхами, уязвимостями и политическими пристрастиями других (пусть и менее значимых в политическом плане) стран Евросоюза. С другой — если Германии удается продавить какое-то решение, то оно реализуется сразу на уровне всего ЕС, а значит, его последствия будут гораздо более масштабными, чем у любой немецкой самодеятельности. Как отмечает The Wall Street Journal, немецкая позиция вписывается в общий конфликтный контекст трансатлантических отношений и добавляет новое измерение к многочисленным существующим проблемам: "Немецкие политики призвали Европу принять защитные меры против санкций США после того, как Вашингтону удалось остановить завершение строительства нового подводного газопровода, связывающего Россию напрямую с Германией. <...> Этот шаг Соединенных Штатов вызвал возмущение в Германии, побудив высокопоставленных чиновников и политиков призвать к скоординированному подходу в защите стратегических интересов членов Европейского союза от будущих санкций США. "Европе нужны новые инструменты, чтобы иметь возможность защитить себя от не считающихся с правилами экстерриториальных санкций", — написал заместитель министра иностранных дел Германии Нильс Аннен в своем твиттере на прошлой неделе. Эти пререкания усиливают напряжение в западном альянсе, поскольку администрация Трампа предприняла серию внешнеполитических шагов, включая вывод войск (из Сирии), торговые тарифы (против ЕС) и отказ от некоторых международных соглашений, без консультаций с союзниками". Надежда всех скептиков, которые считают, что ответных мер Евросоюза не будет или что они окажутся неэффективными, сводится к двум (надо признать, серьезным) аргументам. Первый: Евросоюз не захочет "мстить за Россию", ибо идея защищать российский газопровод от американских санкций будет невероятно токсичной с медийной и имиджевой точки зрения для любого европейского политика, включая Ангелу Меркель, которая натерпелась достаточно критики за само желание построить "Северный поток — 2". Второй аргумент носит исторический характер. Хотя ЕС сумел создать клиринговый механизм для обхода американских санкций против Ирана — INSTEX, причем участие в его создании приняли ведущие страны Евросоюза Германия и Франция, заручившиеся поддержкой Великобритании (несмотря на Brexit), ни одной сделки по этому механизму (по крайней мере, по утверждению американских СМИ) провести не удалось. Из этого делается вывод о том, что американская экономика до такой степени важна, что желающих иметь дело со странами, попадающими под какую-то версию "адских санкций" со стороны США, среди европейских и китайских компаний все равно не находится, даже если политическое руководство Евросоюза или Китая обеспечивает нужные механизмы защиты. Начнем со второго аргумента. Ситуация с Ираном, Китаем и Евросоюзом как раз показывает, чем все закончится в том случае, если Евросоюз решит идти до конца в плане защиты собственных энергетических и экономических интересов, а европейской экономике без доступного российского газа и нефти будет крайне плохо, и именно этим Россия отличается от Ирана, с точки зрения ЕС. Китай, для которого поставки иранской нефти представляют большой стратегический интерес, продвинулся намного дальше, чем Евросоюз, в создании устойчивых схем взаимодействия со странами, попавшими под санкции Вашингтона. Наглядный пример: спецслужбы США нашли китайский банк (Bank of Kunlun), через который КНР якобы занималась финансированием и оплатой импорта иранской нефти в Поднебесную. Американцы воспользовались тем, что компания, которая владеет банком, разместила свои акции на фондовых рынках США, надавили на нее, и сейчас — по крайней мере, по утверждениям американской прессы — банк не обслуживает импорт иранской нефти, а сами поставки черного золота из Ирана в Китай сократились до незначительных объемов. С точки зрения сторонников идеи американской гегемонии, это означает, что если Вашингтон смог сломать об колено китайских "нефтяных бутлегеров", то уж с Евросоюзом Госдеп справится вообще без напряжения. В этой истории (часть которой пересказало в качестве примера бесполезности борьбы с американскими санкциями то же издание The Wall Street Journal) есть только одна проблема: она не совсем соответствует действительности. Медийно-политический праздник "принуждения Китая к соблюдению антииранских санкций" длился примерно два месяца, то есть ровно до того момента, как профильные западные СМИ открыли для себя альтернативное объяснение официального сокращения импорта иранской нефти. Агентство деловой информации Bloomberg в октябре 2019-го опубликовало сенсационный материал под заголовком "Китай маскирует импорт (иранской и венесуэльской) нефти с помощью ее перекачки между судами". Журналисты утверждают, что поставки иранской и венесуэльской нефти продолжаются, просто ее фиксируют в статистике как "малайзийскую или иного происхождения". Стоит отметить, что способ оплаты за эту нефть так и не был точно и надежно идентифицирован. Это с высокой долей вероятности означает, что американские санкции эффективны ровно до того момента, пока серьезный геополитический игрок не решает создать полноценную и непрозрачную альтернативную систему экономического взаимодействия с другими странами. Китай и Россия, в силу очевидных причин, продвинулись по этому пути довольно далеко, хотя еще очень многое предстоит сделать. ЕС начал действовать в данном направлении только в прошлом году, так что судить о том, чего он может добиться в этом плане, как минимум преждевременно. Скорее всего, создание Евросоюзом механизмов для обхода санкций — исключительно вопрос времени. Аргумент о том, что ответные меры Евросоюза, направленные не на защиту от санкций, а на наказание Соединенных Штатов, не будут приняты никогда из-за медийной токсичности любых попыток защитить Россию от США — валиден. Но только в том случае, если считать, что среди европейских политиков, чьи предшественники занимались интригами еще в те времена, когда по современным США бегали индейцы и бизоны, нет ни одного хоть сколь-нибудь компетентного дипломата. Показательно, что даже газета The Wall Street Journal, цитирующая очевидный ход европейских политиков в этой партии, не оценила деструктивных возможностей, открывающихся в случае его применения: "А что если парламент Евросоюза наложит санкции на трубопровод Keystone по экологическим соображениям?" — спросил высокопоставленный немецкий дипломат в беседе с The Wall Street Journal, говоря о нефтепроводе, соединяющем Канаду и США, против которого выступили защитники окружающей среды в обеих странах". Казачье Рождество. Перестрелки, копчёный гусь и христославы Американцы много раз демонстрировали на своем собственном примере, что заявленные причины какого-то действия (например, бомбардировки мирных граждан Югославии или Ирака) не совпадают с их истинными целями и задачами. А уж хорошее прикрытие — найдется. Кстати, экологические санкции против США отлично вписываются в повестку официальной политической программы новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под которой уже подписались все европейские лидеры и которая предусматривает пунитивные меры экономического воздействия на другие страны именно в рамках борьбы за все "зеленое" и против всего плохого. Экс-госсекретарь США Джон Керри, хорошо разбирающийся в европейской политике, недавно заявил изданию Politico, что введение Евросоюзом "углеродных тарифов" (то есть фактически "углеродных санкций", ибо эффект от них аналогичный) против США — это вопрос не вероятности, а вопрос времени. Если европейские политики начнут реализовывать свои экономические и дипломатические угрозы именно под экологическим прикрытием, то можно смело предположить, что Вашингтон ожидает довольно неприятный 2020 год. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





