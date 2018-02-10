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“Месть за сбитый истребитель”: Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии
10 февраля 2018, 12:54 • 348 • В мире
СМИ сообщили о том, что Израиль атаковал иранские объекты в Сирии.
О том, что авиация Израиля сейчас нанесла несколько ударов по иранским объектам в Сирии, сообщают местные СМИ. Известно, что Израиль начал атаку в ответ за сбитый сирийскими ПВО истребитель F-16.
При этом ранее израильская сторона сообщала, что сбила беспилотник, вторгшийся в их воздушное пространство.
Также сирийские СМИ уже сообщили, что “самолеты Израиля вновь совершили акт агрессии, атаковав одну из военных баз в центральной части”. Сирийская сторона уверяет, что системы ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов.
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