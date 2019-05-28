Месть за самолет: Израиль нанес удар по Сирии

Израиль атаковал пусковую установку системы ПВО Сирии вечером 27 мая, поскольку из нее ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший мирный плановый полет на севере страны, сообщили в Тель-Авиве.

«В ответ ВВС уничтожили поисковую установку, из которой был открыт огонь. Наша политика ясна — мы не готовы терпеть никакая агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно», — приводит РИА «Новости» заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Вместе с тем, телеканал Syria TV сообщает, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель Шаар, находящегося в провинции Эль-Кунейтра, передает ФАН.

Как сообщает СМИ, израильская ракета разорвалась в районе Тель Шаар в окрестностях города Эль-Кунейтра, находящегося в 40 км от столицы Сирии Дамаска. По данным телеканала, в результате атаки ранены несколько человек и повреждена одна боевая машина.

По данным военного источника агентства SANA, ракета попала в один из сирийских военных постов, в результате чего один сирийский военный погиб, еще один получил ранения.

Десять дней назад в сети было

опубликовано видео отражения сирийскими силами противовоздушной обороны удара по Дамаску.

На кадрах видно, как два светящихся предмета сталкиваются в небе, после чего один из них меняет траекторию своего полета. Ролик разместил пользователь AuroraIntel в твиттере.

В комментарии к записи указывается, что удар был отражен, предположительно, самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) наземного базирования «Панцирь-С1». Кроме того, автор поста впоследствии добавил, что это нападение «привело к повышению бдительности сирийской армии в этом районе», а ракеты, по информации очевидца, «были выпущены с Голанских высот».

В ночь на 18 мая произошла атака со стороны израильских военных, которая, как утверждал телеканал Al Hadath, была нацелена на пригород Дамаска. Именно там находятся военные объекты Ирана, а также склады с боеприпасами и техникой. О погибших и пострадавших данных нет. Ракетный удар был отражен в небе над провинцией Эль-Кунейтра, передавала SANA со ссылкой на военный источник в Сирии.

В разговоре с журналистами телеканала Al Hadath глава неправительственной организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» Рами Абдул Рахман сообщил, что в пригороде сирийской столицы были слышны взрывы от попадания израильских ракет. Так, по его словам, в районе аль-Касвы, который регулярно подвергается обстрелам, произошло как минимум три взрыва.

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В прошлом месяце в Израиле испытали новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух-земля» Rampage. Они, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300. Об этом сообщал журналист немецкого издания Telepolis Флориан Ретцер. По его словам, эти ракеты якобы способны «перехитрить» российскую противовоздушную оборону (ПВО).

«Для более эффективного отражения многочисленных авиаударов ВВС Израиля Москва передала Дамаску ЗРК С-300.

Речь, однако, идет не о новейших С-400, которые Россия разместила для защиты своих собственных баз. В свою очередь, ракеты Rampage якобы в состоянии перехитрить российские С-300. Сообщения в израильских СМИ, пожалуй, также стоит рассматривать как рекламу новой оборонной продукции. Кроме того, если информация действительно верна, то ее можно расценивать как попытку устрашения», — рассказал журналист.

Несколькими днями ранее в сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля. В результате атаки Тель-Авива пострадали трое сирийских военных и было разрушено несколько зданий.

В это же время в провинции Хама сирийцы противостояли террористической группировке «Джебхат Ан-Нусра» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) (запрещена в России). Подразделения сирийской армии нанесли массированные удары по путям их передвижения и укрытиям на севере провинции.

По данным сирийского информационного агентства SANA, военные обстреляли из ракетных установок и артиллерии позиции террористов на окраинах населенных пунктов Аль-Хувейз, Тель Ас-Сахр и Кафр-Набуда. В результате было уничтожено множество членов бандформирований, разгромлены их ракетные и минометные установки.

В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп на встрече с Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами – территорией, за которую спорят израильская сторона с Сирией. Тем самым Вашингтон выразил еще раз поддержку Израилю на международной арене, передает НСН.

Позднее Нетаньяху заявил, что власти Израиля выбрали на Голанских высотах место для строительства поселка в честь Трампа. По его словам, таким способом власти страны хотят отблагодарить американского лидера.