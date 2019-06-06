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Месть за Путина. США наступили на самую больную мозоль Китая

06 июня 2019, 22:09  •  122 • В мире
Каждый раз, когда Путин и Си Цзиньпин укрепляют союз России с Китаем, США запускают в Пекин Тайванем, бередя самую глубокую китайскую рану
Автор:
Латышев Сергей
США регулярно выдают, что является для них самым страшным кошмаром – укрепление союзнических отношений России с Китаем, чем активно занимаются на фоне растущей враждебности к обеим странам – вместе и по отдельности – со стороны Вашингтона президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин. В разгар очень важного для обеих стран визита последнего в Москву американские СМИ сообщили со ссылкой на надёжные источники о предстоящей продаже США Тайваню, который Пекин считает своей сепаратистской провинцией, большой партии вооружения и боеприпасов на сумму свыше 2 миллиардов долларов.
Речь идёт, в частности, о 108 танках M1A2 Abrams, 409 переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, 1240 тяжёлых противотанковых ракетных комплексах TOW, 250 ПЗРК Stinger.
Минобороны Тайваня подтвердило, что запросило это оружие, а президент страны Цай Инвэнь сообщила ещё в марте, что США положительно отреагировали на просьбу Тайбэя о поставках новых вооружений. Цай Инвэнь и её администрация не признаёт принцип «одного Китая» и свернула курс предыдущих властей на постепенное сближение с КНР.
Госдеп от комментариев уклонился. Однако и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, выступая на прошлой неделе на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, заявил, что Америка больше не будет «ходить на цыпочках» перед Китаем.
Если «хождение на цыпочках» перед китайцами не помешало американцам продать Тайваню с 2010 года оружия на сумму свыше 15 миллиардов долларов, то можно предположить, что грядёт.
И.о. минобороны США Патрик Шанахан: Америка больше «не будет ходить на цыпочках» перед Китаем. Фото: www.globallookpress.com
«Голос Америки» не сомневается, что новые военные поставки Тайваню «вызовут возмущение Китая на фоне эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира». Ведь, по сути, это плевок в лицо КНР, которая, повторим, считает Тайвань своей временно отколовшейся провинцией, намерена интегрировать его по модели Гонконга и никогда не отказывалась в принципе от применения в случае необходимости военной силы для воссоединения с населённым китайцами мятежным островом.
К чему бы это?
Тем не менее вряд ли обнародование «токсичной» информации об американских военных поставках Тайваню именно сейчас имеет отношение к обострившейся торговой войне между КНР и США. Оно имеет скорее отношение к визиту Си Цзиньпина в Москву и Санкт-Петербург. На это указывает тот факт, что в ходе апрельского визита российского президента в Пекин у берегов Китая появились два американских эсминца, демонстративный проход которых по Тайваньскому проливу был объявлен Вашингтоном акцией в защиту свободы судоходства, демонстрацией «приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».
МИД Тайваня выразился тогда честнее: американские эсминцы «осуществляли патрулирование для обеспечения безопасности Тайваньского пролива». «Безопасности» от кого? Понятно, что от Китая, ведь США это, как любил говорить испепелявший напалмом Вьетнам в бытность пилотом ВМС покойный сенатор Джон Маккейн, «источник добра в мире».
Итого, если подвести итоги, два визита – две провокации.
Если это не провокация, всё совсем плохо
Хотя, поскольку американцы живут и действуют в перевёрнутом мире, они, возможно, даже искренне считают, что это, напротив, их провоцируют. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в апреле, что американцы продолжат защищать Тайвань от «провокаций со стороны Китая» в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года. Этот закон обязывает США не только обеспечивать Тайбэй оборонительным оружием (танки это тоже оборонительное оружие?), но и защищать остров, если Китай попытается использовать военную силу, чтобы восстановить свой суверенитет над ним.
Помощник президента США Джон Болтон: Вашингтон продолжит защищать Тайвань от «провокаций со стороны Китая». Фото: www.globallookpress.com
Позиция США и тут совершенно лицемерна, ведь Вашингтон ещё в 1971 году признал, что Китай это КНР, а не Тайвань, в результате чего Пекин получил место Тайбэя в Совбезе ООН. Тогда это было нужно США, чтобы с помощью КНР создать больше проблем СССР. Теперь, когда Китай и Россия стали стратегическими союзниками, а первый ещё и обладателем крупнейшей реальной экономики мира и торговым конкурентом США, все средства сгодятся для ограничения китайского роста и влияния. Вплоть до войны.
Си в американском прицеле
Очевидной мишенью этой политики является лично Си Цзиньпин, срывающий планы Вашингтона в отношении Китая укреплением пророссийской ориентации Пекина, твёрдостью в отстаивании экономических и торговых интересов своей страны перед лицом американских угроз. Использование «тайваньской карты» в ходе визита Си в Россию, а Путина – в Китай это также месть китайскому лидеру за его жёсткое предупреждение 2 января текущего года Вашингтону и Тайбэю. Глава КНР тогда заявил, что независимость отколовшегося от Китая в 1949 году с помощью американцев Тайваня – «настоящая катастрофа», и Пекин сделает всё, чтобы её не допустить. В случае необходимости, предупредил Си, против «сепаратистов» и враждебных «внешних сил» будет применена военная сила, поскольку «независимость Тайваня идёт вразрез с ходом истории и приведёт в тупик».
Когда американцы начинают муссировать «тайваньский вопрос», они метят, прежде всего, в Си Цзиньпина. Фото: www.globallookpress.com
Председатель КНР не устаёт повторять, что тайваньский вопрос – это внутреннее дело Китая и касается «национальных чувств китайского народа», что воссоединение страны не нанесёт вреда законным интересам других государств, в том числе их экономическим интересам на Тайване. Более того, реализация этой «исторической задачи» приведёт к ещё большему процветанию и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом.
В Пекине и Вашингтоне хорошо понимают, что время в «тайваньском вопросе» работает не на Пекин. Поскольку чем дольше Тайвань будет оставаться отдельным государством, тем сильнее у его граждан будет выветриваться ощущение принадлежности к единой стране и одному народу, и там будет пускать корни отдельная идентичность. А она, в свою очередь, будет способствовать в нынешних и будущих политических реалиях превращению острова в «непотопляемый авианосец» США у берегов Китая. Поэтому из Пекина и раздаются в последние годы призывы, что решение этой национальной проблемы нельзя оставлять будущим поколениям…
Подводим итоги
Так что, как видим, хотя непосредственным поводом для реанимирования «тайваньской проблемы» стал, безусловно, визит Си в Россию Путина, у неё имеется и много других граней. Поэтому она будет в любом случае актуальна в противостоянии США и Китая, под знаком которого пройдёт XXI век.

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