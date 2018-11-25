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Месть за хлор: ВКС России ударили по террористам в Сирии

25 ноября 2018, 20:54  •  145 • Война
Военные самолеты Воздушно-Космических сил (ВКС) России совершили авианалет на террористов, обстрелявших мирное население города Алеппо в Сирии химическими боеприпасами. Об успешном ударе рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары»,
— заявил генерал-майор.
По словам Конашенкова, все цели были поражены. Перед ударом разведка обнаружила огневые средства, из которых били по Алеппо газами. Они располагались в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб, сообщает ФАН.
Одновременно с этим сирийское новостное агентство SANA сообщает, что в провинции Дейр эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли не менее 14 мирных жителей. По словам источников, погибшие были членами одной семьи. Сообщается, что удар был нанесен по деревне Эш-Шаафа.
В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает SANA. Снаряды разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Нападение было произведено из Идлибской зоны деэскалации.
Минобороны РФ убеждено, что к террористам имеют отношение представители организации «Белые каски».
«Совершенно очевидно, что «Белые каски» напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации. Российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договоренностями отвечает турецкая сторона», — рассказал представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Неделей ранее военные коалиции во главе с США нанесли удар фосфорными боеприпасами по поселку Хаджин в Сирии, сообщает сирийское информагентство SANA. Самолеты ВВС американской коалиции ударили по позициям «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещенная в России организация), но пострадали также дома мирных жителей, многие из которых погибли или были ранены.
Напомним, американское военное ведомство отрицает использование боеприпасов с белым фосфором в Сирии. В минобороны США ранее заявили, что никаких сообщений об использовании фосфорных снарядов не поступало. Кроме того, представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что ни одно из американских подразделений в провинции Дейр-эз-Зор не располагает фосфорными боеприпасами.
В начале сентября российский генерал-лейтенант Владимир Савченко, глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), заявил, что ВВС США нанесли удар по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
По данным ЦПВС, в налете приняли участие два истребителя F-15, они сбросили бомбы с белым фосфором. Их применение против мирного населения запрещено Женевской конвенцией 1949 года.
В результате удара на земле произошли серьезные пожары, количество раненых и погибших до сих пор неизвестно, добавил генерал. Впоследствии сирийские СМИ не раз сообщали об авиаударах по Хаджину с использованием белого фосфора, сообщает НСН.
15 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиация США наносит удары по территории Сирии с использованием фосфорных боеприпасов.
«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на западном берегу Евфрата, в том числе, по сообщениям местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», — заявила Захарова.
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В августе 2017 года сирийские власти сообщили, что силы коалиции во главе с США бомбили здание госпиталя. Бомбардировщики целились в электрогенераторы, автомобили скорой помощи и внутренние больничные покои. Всего на больницу было сброшено более 20 бомб, заявили в сирийском Красном Полумесяце.
Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между правительством президента страны Башара Асада и вооруженными группами, которые страны коалиции во главе с США называют умеренной оппозицией. Множество группировок «оппозиционеров» сражаются в том числе и между собой, кроме того — в Сирии развернули свою активность террористы ИГ.
В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных», требуя сменить в Сирии власть.
Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году президент России Владимир Путин объявил о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений с территории Сирии.

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