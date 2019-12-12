Месть за Донбасс. В США обвиняют Россию в поддержке терроризма • 128 • Аналитика

В американском Сенате задались вопросом, не проверить ли Россию на возможность ее признания «государством — спонсором терроризма». Такое поручение Государственному департаменту содержится в законопроекте, который представлен 11 декабря 2019 года к рассмотрению в Сенате США.



Как из России делают «страну-изгоя»

Суть законопроекта сводится к признанию России «государством — спонсором терроризма» на основании поддержки, которую Москва оказывает Луганской и Донецкой народным республикам. Автор законопроекта Кори Гарднер, представляющий Республиканскую партию США, советует государственному секретарю США Майку Помпео определить, являются ли силовые структуры Донецкой и Луганской республик «иностранными террористическими организациями», а Россия – их спонсором.





Если законопроект «О противодействии злонамеренным действиям, обусловленным террористической деятельностью со стороны России» вступит в силу, то в течение 90 дней с момента его принятия Госдеп США должен будет дать внятный ответ, является Россия спонсором терроризма или нет. То есть, законопроект обусловлен политическими и военными событиями, происходящими на Украине в течение последних шести лет и является своеобразным ответом России за то, что Киев уже шестой год не в состоянии контролировать значительную часть территории Донбасса.



Когда у Америки не получается справиться с «неправильными» государствами, Вашингтон принимает решение об их причислении к «государствам – спонсорам терроризма». Подобная практика в ходу уже более 40 лет, а появилась она в 1979 году. За прошедшее время Госдеп причислил к государствам – спонсорам терроризма Сирию, Судан, Иран и КНДР. То есть, как видим, в списке – исключительно те государства, у которых были выстроены максимально плохие отношения с Соединенными Штатами, т.н. «страны – изгои».





Причем если Сирию или Иран еще можно было притянуть к спонсированию ближневосточных радикальных группировок, то кого может спонсировать небогатый Судан или с какими террористами может быть связана Северная Корея? Зато такие государства как Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан, Турция, которые также спонсировали и продолжают спонсировать разнообразных радикалов на Ближнем и Среднем Востоке и на Африканском континенте, в этот список не попали и не попадут.



Желание причислить Россию к странам – «спонсорам терроризма» отражает общую парадигму, восторжествовавшую в американской внешней политике после 2014 года. Заключается она в причислении нашей страны к странам – изгоям в американской классификации.



Конечно, изгоями из перечисленных государств, уже занесенных американцами в злополучный список, никто не является. С тем же Ираном благополучно торгуют Китай, Индия, Пакистан, а Судан занимает вполне себе достойное место в африканской политике. Но для США важно обозначить, что эти страны полностью нелояльны американской внешней политике.



В отношении стран – «спонсоров терроризма», во-первых, вводятся многочисленные экономические санкции, причем США не только сами их вводят, но и вынуждают свою клиентелу из подконтрольных государств также вводить санкции. Во-вторых, в отношении стран – изгоев начинается массированная информационная кампания с использованием всех средств американской пропаганды и массовой культуры.



Однако Россия все же не Судан и даже не Иран, поэтому если и с данными странами продолжают сотрудничать их многочисленные экономические и политические партнеры, то с Москвой и подавно. Как, скажем, Европа сможет отказаться от поставок российского газа и нефти? Наивно предполагать и что страны Азии, Африки, Южной Америки откажутся покупать российское вооружение, военную технику, оборудование. Наконец, сами США до сих пор не могут обойтись без российских ракетных двигателей, чтобы полностью прекратить торговые отношения с нашей страной.



Поэтому последствия принятия данного законопроекта, если он все же будет поддержан сенаторами и конгрессменами, вряд ли будут по-настоящему серьезными для нашей страны. Более того, подобные законопроекты скорее направлены на внутренние политические цели и используются конгрессменами и сенаторами для укрепления своего влияния, позиционирования себя как «пламенных патриотов» дядюшки Сэма.



Антироссийская истерия сейчас является прекрасным способом набрать политические очки, что очень важно перед предстоящими президентскими выборами. Формируя из России образ врага, американский истеблишмент играет на руку и воротилам военно-промышленного комплекса, которые получают прямую финансовую выгоду от гонки вооружений, являющейся прямым следствием антироссийской внешней политики.



Но есть, конечно, и внешнеполитические цели законопроекта. К ним можно отнести стремление повлиять на Европу, чтобы страны ЕС не слишком тесно сотрудничали с Россией. Ведь не случайно законопроект был представлен тогда, когда американская администрация окончательно убедилась в бесперспективности своих попыток воспрепятствовать строительству и запуску газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Теперь, если будет инициирована процедура признания России страной – спонсором терроризма, Вашингтон получит дополнительный козырь и сможет давить на Францию, Германию и другие европейские страны.



Двойные стандарты и фальшивые доказательства



Сам факт использования в качестве главного аргумента для признания России спонсором терроризма конфликт на Донбассе свидетельствует о том, что за долгие годы у Вашингтона так и не нашлось никаких реальных доказательств против нашей страны. Еще в 2014 году Москва официально заявила, что не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе. Конечно, никто не скрывает, что на Донбассе находятся российские добровольцы, но и американские, британские, французские добровольцы и наемники воюют по всему белому свету.



Первоначально США пытались обвинять Россию в вооруженном вторжении на Донбасс, но за шесть лет, кроме лживых сюжетов украинской пропаганды, так и не удалось документально доказать присутствие российских военных подразделений в этом регионе. Опять же, добровольцы из числа бывших военных не в счет. И США, кстати, тоже не отслеживают судьбы ветеранов своего Корпуса морской пехоты и других родов войск и не выясняют, куда те ездят воевать после выхода в отставку. Войсковых подразделений российской армии, действующих российских военнослужащих на Донбассе нет. И этот факт до сих пор никто так и не смог оспорить.



Поэтому то, что России инкриминируют уже не вторжение, а поддержку вооруженных формирований ДНР и ЛНР еще раз показывает, что в США так и не смогли найти более внушительный компромат против нашей страны. Естественно, что встает и еще один вопрос – ополчения ДНР и ЛНР террористическими организациями не являются и террористической деятельностью не занимаются. Если их собираются признать в США террористами исключительно из-за того, что они выступили с оружием в руках против украинского правительства, то тогда и сирийскую или ливийскую оппозицию, поддерживаемую Вашингтоном, тоже нужно вносить в этот список.



Впрочем, в использовании американцами двойных стандартов никто не сомневался. Когда Вашингтону Турция была нужнее курдов, то Рабочая партия Курдистана присутствовала в американском списке террористических организаций. Как только в Сирии американцы «подружились» с курдами, а точнее стали использовать их в своих интересах, то претензии к курдским организациям исчезли.



Россия никогда не скрывала, что оказывает гуманитарную помощь республикам Донбасса. Именно благодаря поддержке России гуманитарная катастрофа в регионе хотя бы немного сглаживается, тем более, что именно наша страна приняла основную часть беженцев из разоренных войной районов и городов Донецкой и Луганской республик. Но гуманитарная помощь не равняется военной, поэтому приравнивать Россию к странам, поддерживающим какие-либо вооруженные группировки или боевые действия, нельзя.



США подталкивают НАТО к расширению

Еще один важный документ, подготовленный в американском Конгрессе, приурочен к саммиту Североатлантического альянса в Лондоне и также направлен против нашей страны. Речь идет о специальном докладе, в котором американские специалисты предлагают НАТО приступить к формированию новой стратегии, учитывающей якобы имеющие место риски российской агрессии.



Приключение чемезовских в Италии

Хотя генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отмечает, что пока альянс не видит реальной угрозы со стороны России, в Вашингтоне очень хотят подтолкнуть НАТО к более активным действиям, в том числе – и к дальнейшему расширению на восточном направлении. В первую очередь, американские «ястребы» рассчитывают интегрировать в состав альянса Украину и Грузию. Не случайно грузинские и украинские вооруженные силы в последние годы проходят внешнюю модернизацию по стандартам альянса. Например, на Украине даже воинские звания переделали на манер НАТО.



Пока против интеграции Украины и Грузии в Североатлантический альянс выступают во Франции и Германии, так как видят в дальнейшем расширении НАТО на восток риск ухудшения взаимоотношений с Россией и усугубления гонки вооружений. К тому же, и Украина, и Грузия имеют нерешенные территориальные проблемы. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, у Украины – Донецкая и Луганская народные республики. Вступление Украины и Грузии в НАТО поставило бы участников альянса перед необходимостью оказания прямой военной помощи Киеву и Тбилиси, что могло бы привести к конфронтации с Россией.



С другой стороны, США в настоящее время превосходно справляются с выстраиванием вертикали внешнего управления и без членства Украины и Грузии в НАТО. И в Киеве, и в Тбилиси американцы успешно манипулируют местными властями, Украина и Грузия проводят внешнюю политику в американских интересах, а их территории могут беспрепятственно использоваться вооруженными силами стран НАТО. Например, американские военные корабли регулярно проводят учения в Черном море, опираясь на инфраструктуру украинских портов.



Расширение НАТО – это еще и потенциальное расширение рынка для американских вооружений, поскольку новые страны – участницы альянса неизбежно будут его приобретать. Достаточно вспомнить, с каким давлением сталкивается сейчас Турция, приобретшая российские зенитные ракетные системы, чтобы понять, сколь большое значение для США имеет рынок вооружений стран – союзников.



Обвинения России в том, что Москва будто бы поддерживает неких мифических террористов на Донбассе, могут в этом контексте быть использованы для более активного и быстрого продвижения НАТО на восток. США будут настаивать на том, что Украина и Грузия нуждаются в защите от вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, а лучшей формой защиты станет членство этих государств в НАТО с последующим развертыванием военных баз альянса и размещением на их территориях контингентов вооруженных сил стран – участниц блока по типу Прибалтики.



В американском Сенате задались вопросом, не проверить ли Россию на возможность ее признания «государством — спонсором терроризма». Такое поручение Государственному департаменту содержится в законопроекте, который представлен 11 декабря 2019 года к рассмотрению в Сенате США.Суть законопроекта сводится к признанию России «государством — спонсором терроризма» на основании поддержки, которую Москва оказывает Луганской и Донецкой народным республикам. Автор законопроекта Кори Гарднер, представляющий Республиканскую партию США, советует государственному секретарю США Майку Помпео определить, являются ли силовые структуры Донецкой и Луганской республик «иностранными террористическими организациями», а Россия – их спонсором.Если законопроект «О противодействии злонамеренным действиям, обусловленным террористической деятельностью со стороны России» вступит в силу, то в течение 90 дней с момента его принятия Госдеп США должен будет дать внятный ответ, является Россия спонсором терроризма или нет. То есть, законопроект обусловлен политическими и военными событиями, происходящими на Украине в течение последних шести лет и является своеобразным ответом России за то, что Киев уже шестой год не в состоянии контролировать значительную часть территории Донбасса.Когда у Америки не получается справиться с «неправильными» государствами, Вашингтон принимает решение об их причислении к «государствам – спонсорам терроризма». Подобная практика в ходу уже более 40 лет, а появилась она в 1979 году. За прошедшее время Госдеп причислил к государствам – спонсорам терроризма Сирию, Судан, Иран и КНДР. То есть, как видим, в списке – исключительно те государства, у которых были выстроены максимально плохие отношения с Соединенными Штатами, т.н. «страны – изгои».Причем если Сирию или Иран еще можно было притянуть к спонсированию ближневосточных радикальных группировок, то кого может спонсировать небогатый Судан или с какими террористами может быть связана Северная Корея? Зато такие государства как Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан, Турция, которые также спонсировали и продолжают спонсировать разнообразных радикалов на Ближнем и Среднем Востоке и на Африканском континенте, в этот список не попали и не попадут.Желание причислить Россию к странам – «спонсорам терроризма» отражает общую парадигму, восторжествовавшую в американской внешней политике после 2014 года. Заключается она в причислении нашей страны к странам – изгоям в американской классификации.Конечно, изгоями из перечисленных государств, уже занесенных американцами в злополучный список, никто не является. С тем же Ираном благополучно торгуют Китай, Индия, Пакистан, а Судан занимает вполне себе достойное место в африканской политике. Но для США важно обозначить, что эти страны полностью нелояльны американской внешней политике.В отношении стран – «спонсоров терроризма», во-первых, вводятся многочисленные экономические санкции, причем США не только сами их вводят, но и вынуждают свою клиентелу из подконтрольных государств также вводить санкции. Во-вторых, в отношении стран – изгоев начинается массированная информационная кампания с использованием всех средств американской пропаганды и массовой культуры.Однако Россия все же не Судан и даже не Иран, поэтому если и с данными странами продолжают сотрудничать их многочисленные экономические и политические партнеры, то с Москвой и подавно. Как, скажем, Европа сможет отказаться от поставок российского газа и нефти? Наивно предполагать и что страны Азии, Африки, Южной Америки откажутся покупать российское вооружение, военную технику, оборудование. Наконец, сами США до сих пор не могут обойтись без российских ракетных двигателей, чтобы полностью прекратить торговые отношения с нашей страной.Поэтому последствия принятия данного законопроекта, если он все же будет поддержан сенаторами и конгрессменами, вряд ли будут по-настоящему серьезными для нашей страны. Более того, подобные законопроекты скорее направлены на внутренние политические цели и используются конгрессменами и сенаторами для укрепления своего влияния, позиционирования себя как «пламенных патриотов» дядюшки Сэма.Антироссийская истерия сейчас является прекрасным способом набрать политические очки, что очень важно перед предстоящими президентскими выборами. Формируя из России образ врага, американский истеблишмент играет на руку и воротилам военно-промышленного комплекса, которые получают прямую финансовую выгоду от гонки вооружений, являющейся прямым следствием антироссийской внешней политики.Но есть, конечно, и внешнеполитические цели законопроекта. К ним можно отнести стремление повлиять на Европу, чтобы страны ЕС не слишком тесно сотрудничали с Россией. Ведь не случайно законопроект был представлен тогда, когда американская администрация окончательно убедилась в бесперспективности своих попыток воспрепятствовать строительству и запуску газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Теперь, если будет инициирована процедура признания России страной – спонсором терроризма, Вашингтон получит дополнительный козырь и сможет давить на Францию, Германию и другие европейские страны.Сам факт использования в качестве главного аргумента для признания России спонсором терроризма конфликт на Донбассе свидетельствует о том, что за долгие годы у Вашингтона так и не нашлось никаких реальных доказательств против нашей страны. Еще в 2014 году Москва официально заявила, что не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе. Конечно, никто не скрывает, что на Донбассе находятся российские добровольцы, но и американские, британские, французские добровольцы и наемники воюют по всему белому свету.Первоначально США пытались обвинять Россию в вооруженном вторжении на Донбасс, но за шесть лет, кроме лживых сюжетов украинской пропаганды, так и не удалось документально доказать присутствие российских военных подразделений в этом регионе. Опять же, добровольцы из числа бывших военных не в счет. И США, кстати, тоже не отслеживают судьбы ветеранов своего Корпуса морской пехоты и других родов войск и не выясняют, куда те ездят воевать после выхода в отставку. Войсковых подразделений российской армии, действующих российских военнослужащих на Донбассе нет. И этот факт до сих пор никто так и не смог оспорить.Поэтому то, что России инкриминируют уже не вторжение, а поддержку вооруженных формирований ДНР и ЛНР еще раз показывает, что в США так и не смогли найти более внушительный компромат против нашей страны. Естественно, что встает и еще один вопрос – ополчения ДНР и ЛНР террористическими организациями не являются и террористической деятельностью не занимаются. Если их собираются признать в США террористами исключительно из-за того, что они выступили с оружием в руках против украинского правительства, то тогда и сирийскую или ливийскую оппозицию, поддерживаемую Вашингтоном, тоже нужно вносить в этот список.Впрочем, в использовании американцами двойных стандартов никто не сомневался. Когда Вашингтону Турция была нужнее курдов, то Рабочая партия Курдистана присутствовала в американском списке террористических организаций. Как только в Сирии американцы «подружились» с курдами, а точнее стали использовать их в своих интересах, то претензии к курдским организациям исчезли.Россия никогда не скрывала, что оказывает гуманитарную помощь республикам Донбасса. Именно благодаря поддержке России гуманитарная катастрофа в регионе хотя бы немного сглаживается, тем более, что именно наша страна приняла основную часть беженцев из разоренных войной районов и городов Донецкой и Луганской республик. Но гуманитарная помощь не равняется военной, поэтому приравнивать Россию к странам, поддерживающим какие-либо вооруженные группировки или боевые действия, нельзя.Еще один важный документ, подготовленный в американском Конгрессе, приурочен к саммиту Североатлантического альянса в Лондоне и также направлен против нашей страны. Речь идет о специальном докладе, в котором американские специалисты предлагают НАТО приступить к формированию новой стратегии, учитывающей якобы имеющие место риски российской агрессии.Хотя генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отмечает, что пока альянс не видит реальной угрозы со стороны России, в Вашингтоне очень хотят подтолкнуть НАТО к более активным действиям, в том числе – и к дальнейшему расширению на восточном направлении. В первую очередь, американские «ястребы» рассчитывают интегрировать в состав альянса Украину и Грузию. Не случайно грузинские и украинские вооруженные силы в последние годы проходят внешнюю модернизацию по стандартам альянса. Например, на Украине даже воинские звания переделали на манер НАТО.Пока против интеграции Украины и Грузии в Североатлантический альянс выступают во Франции и Германии, так как видят в дальнейшем расширении НАТО на восток риск ухудшения взаимоотношений с Россией и усугубления гонки вооружений. К тому же, и Украина, и Грузия имеют нерешенные территориальные проблемы. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, у Украины – Донецкая и Луганская народные республики. Вступление Украины и Грузии в НАТО поставило бы участников альянса перед необходимостью оказания прямой военной помощи Киеву и Тбилиси, что могло бы привести к конфронтации с Россией.С другой стороны, США в настоящее время превосходно справляются с выстраиванием вертикали внешнего управления и без членства Украины и Грузии в НАТО. И в Киеве, и в Тбилиси американцы успешно манипулируют местными властями, Украина и Грузия проводят внешнюю политику в американских интересах, а их территории могут беспрепятственно использоваться вооруженными силами стран НАТО. Например, американские военные корабли регулярно проводят учения в Черном море, опираясь на инфраструктуру украинских портов.Расширение НАТО – это еще и потенциальное расширение рынка для американских вооружений, поскольку новые страны – участницы альянса неизбежно будут его приобретать. Достаточно вспомнить, с каким давлением сталкивается сейчас Турция, приобретшая российские зенитные ракетные системы, чтобы понять, сколь большое значение для США имеет рынок вооружений стран – союзников.Обвинения России в том, что Москва будто бы поддерживает неких мифических террористов на Донбассе, могут в этом контексте быть использованы для более активного и быстрого продвижения НАТО на восток. США будут настаивать на том, что Украина и Грузия нуждаются в защите от вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, а лучшей формой защиты станет членство этих государств в НАТО с последующим развертыванием военных баз альянса и размещением на их территориях контингентов вооруженных сил стран – участниц блока по типу Прибалтики. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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