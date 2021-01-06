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Месть за Бандеру: украинские нацисты готовят большую антисемитскую акцию

06 января 2021, 05:40  •  146 • Украина

Украинские неонацисты собирают 6 января большую акцию у посольства Израиля на Украине.

«Активисты» обиделись на слова посла о том, что Степан Бандера — пособник нацистов. И теперь собираются потребовать у Израиля «покаяться за геноцид», намекая на роль большевиков еврейской национальности в так называемом голодоморе.

Акцию анонсировал глава С14, неонацист Евгений Карась. Также сегодня в соцсетях выступали на эту тему другие поборники «чистоты белой расы» — «киллер Бабченко» Алексей Цымбалюк вообще призвал Израиль «перестать сердиться на Гитлера за Холокост». Видимо, его тоже стоит ждать завтра у посольства.

Вчера в украинских соцсетях на посла Израиля набросились с антисемитскими оскорблениями. Видимо, теперь эту тему будут раскачивать уже на улицах.

После факельных шествий по Киеву с кричалками против «москалей» неудивительно, что те же люди могут легко переключиться и на евреев.

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