«Месть Сталина» спасёт Россию • 157 • Аналитика





Борщевик Сосновского. Огромные растения с характерными зонтиками



На мой взгляд, борьба с борщевиком Сосновского не только глупа, но и вредна, ибо нет другого такого растения, которое в такой же степени годилось бы для военного хозяйства. Если случится большая война, то «Месть Сталина» спасет Россию.





Северный тростник



Борщевик Сосновского – прекрасное сырье для производства этилового спирта, чье военно-хозяйственное значение было уже рассмотрено. Сок борщевика в период от цветения до бутонизации содержит от 17 до 31% сахаров (для сравнения, в сахарном тростнике 18-21%, в сахарной свекле 24% сахаров). Получить сахар из него можно таких же способом, как из сахарного тростника: срезанные стебли пропускают через железные валы, а потом отжатый сок вываривается до получения сахара. Есть и другой метод, состоящий в измельчении в сечку и отжиме сока на прессе.



При таком количестве сахара вообще стоило бы провести исследования на предмет получения пищевого сахара из сока борщевика Сосновского. Если он не содержит каких-либо вредных примесей или же легко очищается от них, то возделывание борщевика может внести своего рода революцию в сахарной промышленности в России. Борщевик гораздо урожайнее сахарного тростника и дает до 250 тонн зеленой массы на гектар, против 65 тонн на гектар у сахарного тростника, и прекрасно растет в наших условиях. По подсчетам ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», к.б.н. Владимира Сысоева, можно получить порядка 350 млн. тонн сахара со всех насаждений борщевика в России.



Впрочем, сок борщевика Сосновского можно и не перерабатывать на сахар, а пустить на сбраживание с последующим получением этилового спирта. При средней урожайности в 70 тонн с гектара (что соответствует дикорастущему борщевику) и 4200 литров сока можно получить, по подсчетам Владимира Сысоева, 240 млн. тонн этилового спирта.



Для условий войны борщевик Сосновского в качестве источника сахара просто идеален. Он растет сам, причем на малоценных, нарушенных почвах, не требует вспашки. За счет того, что семян у него много и они при созревании высыпаются на землю от малейшего прикосновения, и в почве под борщевиками всегда есть запас семян, сохраняющих всхожесть, борщевик Сосновского вырастает на том же месте после скашивания. Если вносить в почву азотные, калийные и кальциевые удобрения, то борщевик будет расти без особых усилий по его возделыванию. Для военного хозяйства, всегда испытывающего дефицит рабочих рук, малая трудоемкость выращивания – очень большое преимущество. Сахарная свекла, которая типичная для нашей страны сахароносная культура, наоборот, чрезвычайно трудоемкая в возделывании: севе, прополке, уборке. В военное время, при значительной убыли рабочих рук, посевы свеклы неизбежно резко сократятся.



В принципе, один только борщевик Сосновского может удовлетворить потребности в этиловом спирте для большой войны. Но, поскольку не стоит отказываться и от гидролиза древесины, то сырьевая база для военного хозяйства получается очень крепкой и практически неуничтожимой противником.



Борщевичная целлюлоза



После отжима сока, который идет на производство сахара или этилового спирта, с борщевиком еще не покончено. Отжатая от сока масса все еще имеет большую ценность для военного хозяйства, поскольку содержит много целлюлозы. Республика Коми является чуть ли не единственным регионом, где продолжают выращивать борщевик Сосновского на корм скоту, поскольку другие кормовые культуры там просто не вызревают. И вот Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме провели исследования целлюлозы, получаемой из борщевика. Оказалось, что содержание столь ценного продукта – 39% от сухой массы (заготовка стеблей для опытов проводилась зимой, когда стебли почти полностью высыхают). В щелочной варке в растворе едкой щелочи удавалось выделить в среднем 67% целлюлозы.



Итого, при урожайности в 70 тонн с гектара, в собранной зеленой массе борщевика Сосновского будет содержаться порядка 25 тонн целлюлозы, из которых 17 тонн можно извлечь щелочной варкой.



Насладитесь страхом жертвы!

Высохшие стебли борщевика — прекрасное сырье для переработки на целлюлозу. В сухом виде стебли растения никакой опасности для человека не представляют



Сыктывкарские исследователи ограничились получением борщевичной целлюлозы и испытанием ее на разрыв, сделав вывод, что даже без отбеливания она годится в качестве материала для изготовления картона и упаковочных материалов. В военном хозяйстве целлюлоза интересна в первую очередь как сырье для производства порохов. В принципе, на сегодняшний день изготовление порохов из древесной целлюлозы не составляет особых затруднений, и адаптировать новое сырье будет сравнительно несложно. Для получения пороха лучшего качества, вероятно, было бы целесообразно вываривать целлюлозу из стеблей борщевика Сосновского не едкой щелочью, а гидросульфитом кальция в автоклаве.





Волокна древесной целлюлозы, аналогичные получаемой из стеблей борщевика



Поток растительного полупродукта, остающегося от отжима сока, можно разделить на несколько направлений: на производство бумаги или картона, на производство порохов, на производство синтетических волокон и пластмасс. То, что остается, можно просто подсушить и сжечь как топливо. Адский посев. Передадим землю детям чистой!



Сельское хозяйство после ядерной войны



Борщевик Сосновского также известен тем, что очень сильно вытягивает различные вещества из почвы и концентрирует их в своих корневищах, стеблях и листьях. Это делает его потенциально интересным для восстановления радиоактивно зараженных почв.



Многие растения вместе с питательными веществами извлекают и накапливают различные вещества, такие, как тяжелые металлы и их радиоактивные изотопы. Некоторые растения делают это настолько хорошо, что после высева их на зараженных почвах наблюдалось снижение радиоактивности почв. Появился даже метод очистки почв от тяжелых металлов и радиоактивных элементов, под названием фиторемедиация. В качестве концентраторов успешно использовались горчица, подсолнечник, клевер, овес.



Исследования способности растений к фиторемедиации пока что охватывают только часть растений, как культурных, так и дикорастущих. Не по всем растениям есть необходимые данные. Но, думается, борщевик Сосновского имеет все шансы стать рекордсменом по способности к фиторемедиации. Растение любит влажные почвы и, вырастая до 3-4 метров в высоту, представляет собой мощный насос, выкачивающий воду со всем, что в ней растворено, из почвы. Радиоактивные изотопы же в почве связаны с водой, и в водных растворах распространяются в почве и попадают в растения.



Это, конечно, нужно проверить. Если это так, то можно будет приободрить всех, кто опасается радиоактивного загрязнения после ядерной войны. Радиоактивно загрязненные территории будут засажены борщевиком Сосновского.



Биологическая война



Борщевик Сосновского может использоваться также как средство ведения своего рода биологической войны, то есть посева его на территории вероятного противника. Если б я был султан



Сделать это не столь трудно. Борщевик дает просто колоссальное количество семян (10-15 тысяч плодов на растение или от 2 до 11 центнеров с гектара, что вполне сопоставимо с урожайностью зерновых культур). Семена этого растения имеют интересную особенность. В них содержится большое количество эфирных масел и смол, которые обладают ингибирующими свойствами и подавляют на прорастание семян других видов растений, содержащихся в почве. Кроме того, борщевик очень холодостоек, его семена начинают прорастать еще под снегом, при минусовой температуре (был зафиксирован факт прорастания семян при -11 градусов под метровым слоем снега). Уже ранней весной он выбрасывает побеги, опережая другие растений. Потому борщевик Сосновского способен вытеснять другие растения со своего ареала произрастания и расширять свою территорию.



Распространению борщевика Сосновского нетрудно помочь. Для этого достаточно собрать семена, поместить их в специальный аэростат, в котором семена помещены в коробки, автоматически раскрываемые при определенном давлении. Дальше аэростаты с семенами борщевика Сосновского отправляются с попутным ветром на территорию вероятного противника. Когда аэростат начинает снижаться, срабатывает автомат, коробка раскрывается, семена раскидываются по обширной площади. Даже если прорастет всего одно семечко, борщевик уже сможет закрепиться и со временем расширить свой ареал.



Помимо ущерба сельскому хозяйству вероятного противника, подготавливаются условия для использования ресурсов на территории противника. Мы наступаем, а уже готова сырьевая база, которую можно немедленно использовать.



Так что для большой войны борщевик Сосновского – ценная находка. Его насаждения нужно не уничтожать, а наоборот, поддерживать в качестве мобилизационного резерва, а также осваивать и развивать его переработку. Борщевик Сосновского, который еще часто называют «Местью Сталина» (поскольку он начал вводиться в качестве кормовой культуры именно в сталинские годы), считают растением-хищником, сорняком. При довольно щедрой поддержке Европейского союза вырабатываются самые разные программы борьбы с борщевиком Сосновского, которые, впрочем, оказываются не слишком эффективными. Мощное растение не только выстояло против этих программ, но и продолжает наращивать ареал своего произрастания.На мой взгляд, борьба с борщевиком Сосновского не только глупа, но и вредна, ибо нет другого такого растения, которое в такой же степени годилось бы для военного хозяйства. Если случится большая война, то «Месть Сталина» спасет Россию.Борщевик Сосновского – прекрасное сырье для производства этилового спирта, чье военно-хозяйственное значение было уже рассмотрено. Сок борщевика в период от цветения до бутонизации содержит от 17 до 31% сахаров (для сравнения, в сахарном тростнике 18-21%, в сахарной свекле 24% сахаров). Получить сахар из него можно таких же способом, как из сахарного тростника: срезанные стебли пропускают через железные валы, а потом отжатый сок вываривается до получения сахара. Есть и другой метод, состоящий в измельчении в сечку и отжиме сока на прессе.При таком количестве сахара вообще стоило бы провести исследования на предмет получения пищевого сахара из сока борщевика Сосновского. Если он не содержит каких-либо вредных примесей или же легко очищается от них, то возделывание борщевика может внести своего рода революцию в сахарной промышленности в России. Борщевик гораздо урожайнее сахарного тростника и дает до 250 тонн зеленой массы на гектар, против 65 тонн на гектар у сахарного тростника, и прекрасно растет в наших условиях. По подсчетам ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», к.б.н. Владимира Сысоева, можно получить порядка 350 млн. тонн сахара со всех насаждений борщевика в России.Впрочем, сок борщевика Сосновского можно и не перерабатывать на сахар, а пустить на сбраживание с последующим получением этилового спирта. При средней урожайности в 70 тонн с гектара (что соответствует дикорастущему борщевику) и 4200 литров сока можно получить, по подсчетам Владимира Сысоева, 240 млн. тонн этилового спирта.Для условий войны борщевик Сосновского в качестве источника сахара просто идеален. Он растет сам, причем на малоценных, нарушенных почвах, не требует вспашки. За счет того, что семян у него много и они при созревании высыпаются на землю от малейшего прикосновения, и в почве под борщевиками всегда есть запас семян, сохраняющих всхожесть, борщевик Сосновского вырастает на том же месте после скашивания. Если вносить в почву азотные, калийные и кальциевые удобрения, то борщевик будет расти без особых усилий по его возделыванию. Для военного хозяйства, всегда испытывающего дефицит рабочих рук, малая трудоемкость выращивания – очень большое преимущество. Сахарная свекла, которая типичная для нашей страны сахароносная культура, наоборот, чрезвычайно трудоемкая в возделывании: севе, прополке, уборке. В военное время, при значительной убыли рабочих рук, посевы свеклы неизбежно резко сократятся.В принципе, один только борщевик Сосновского может удовлетворить потребности в этиловом спирте для большой войны. Но, поскольку не стоит отказываться и от гидролиза древесины, то сырьевая база для военного хозяйства получается очень крепкой и практически неуничтожимой противником.После отжима сока, который идет на производство сахара или этилового спирта, с борщевиком еще не покончено. Отжатая от сока масса все еще имеет большую ценность для военного хозяйства, поскольку содержит много целлюлозы. Республика Коми является чуть ли не единственным регионом, где продолжают выращивать борщевик Сосновского на корм скоту, поскольку другие кормовые культуры там просто не вызревают. И вот Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме провели исследования целлюлозы, получаемой из борщевика. Оказалось, что содержание столь ценного продукта – 39% от сухой массы (заготовка стеблей для опытов проводилась зимой, когда стебли почти полностью высыхают). В щелочной варке в растворе едкой щелочи удавалось выделить в среднем 67% целлюлозы.Итого, при урожайности в 70 тонн с гектара, в собранной зеленой массе борщевика Сосновского будет содержаться порядка 25 тонн целлюлозы, из которых 17 тонн можно извлечь щелочной варкой.Сыктывкарские исследователи ограничились получением борщевичной целлюлозы и испытанием ее на разрыв, сделав вывод, что даже без отбеливания она годится в качестве материала для изготовления картона и упаковочных материалов. В военном хозяйстве целлюлоза интересна в первую очередь как сырье для производства порохов. В принципе, на сегодняшний день изготовление порохов из древесной целлюлозы не составляет особых затруднений, и адаптировать новое сырье будет сравнительно несложно. Для получения пороха лучшего качества, вероятно, было бы целесообразно вываривать целлюлозу из стеблей борщевика Сосновского не едкой щелочью, а гидросульфитом кальция в автоклаве.Поток растительного полупродукта, остающегося от отжима сока, можно разделить на несколько направлений: на производство бумаги или картона, на производство порохов, на производство синтетических волокон и пластмасс. То, что остается, можно просто подсушить и сжечь как топливо.Борщевик Сосновского также известен тем, что очень сильно вытягивает различные вещества из почвы и концентрирует их в своих корневищах, стеблях и листьях. Это делает его потенциально интересным для восстановления радиоактивно зараженных почв.Многие растения вместе с питательными веществами извлекают и накапливают различные вещества, такие, как тяжелые металлы и их радиоактивные изотопы. Некоторые растения делают это настолько хорошо, что после высева их на зараженных почвах наблюдалось снижение радиоактивности почв. Появился даже метод очистки почв от тяжелых металлов и радиоактивных элементов, под названием фиторемедиация. В качестве концентраторов успешно использовались горчица, подсолнечник, клевер, овес.Исследования способности растений к фиторемедиации пока что охватывают только часть растений, как культурных, так и дикорастущих. Не по всем растениям есть необходимые данные. Но, думается, борщевик Сосновского имеет все шансы стать рекордсменом по способности к фиторемедиации. Растение любит влажные почвы и, вырастая до 3-4 метров в высоту, представляет собой мощный насос, выкачивающий воду со всем, что в ней растворено, из почвы. Радиоактивные изотопы же в почве связаны с водой, и в водных растворах распространяются в почве и попадают в растения.Это, конечно, нужно проверить. Если это так, то можно будет приободрить всех, кто опасается радиоактивного загрязнения после ядерной войны. Радиоактивно загрязненные территории будут засажены борщевиком Сосновского.Борщевик Сосновского может использоваться также как средство ведения своего рода биологической войны, то есть посева его на территории вероятного противника.Сделать это не столь трудно. Борщевик дает просто колоссальное количество семян (10-15 тысяч плодов на растение или от 2 до 11 центнеров с гектара, что вполне сопоставимо с урожайностью зерновых культур). Семена этого растения имеют интересную особенность. В них содержится большое количество эфирных масел и смол, которые обладают ингибирующими свойствами и подавляют на прорастание семян других видов растений, содержащихся в почве. Кроме того, борщевик очень холодостоек, его семена начинают прорастать еще под снегом, при минусовой температуре (был зафиксирован факт прорастания семян при -11 градусов под метровым слоем снега). Уже ранней весной он выбрасывает побеги, опережая другие растений. Потому борщевик Сосновского способен вытеснять другие растения со своего ареала произрастания и расширять свою территорию.Распространению борщевика Сосновского нетрудно помочь. Для этого достаточно собрать семена, поместить их в специальный аэростат, в котором семена помещены в коробки, автоматически раскрываемые при определенном давлении. Дальше аэростаты с семенами борщевика Сосновского отправляются с попутным ветром на территорию вероятного противника. Когда аэростат начинает снижаться, срабатывает автомат, коробка раскрывается, семена раскидываются по обширной площади. Даже если прорастет всего одно семечко, борщевик уже сможет закрепиться и со временем расширить свой ареал.Помимо ущерба сельскому хозяйству вероятного противника, подготавливаются условия для использования ресурсов на территории противника. Мы наступаем, а уже готова сырьевая база, которую можно немедленно использовать.Так что для большой войны борщевик Сосновского – ценная находка. Его насаждения нужно не уничтожать, а наоборот, поддерживать в качестве мобилизационного резерва, а также осваивать и развивать его переработку. Автор: Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 157 Источник Похожие новости Встреча Путина и Трампа. Грядёт прорыв? Адский посев. Передадим землю детям чистой! Едины ли славяне?

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