Месть США Анкаре за С-400 или армянский фактор?

Почему Сенат США принял резолюцию о геноциде армян в Османской империи

После принятия Сенатом Соединённых Штатов резолюции о геноциде армян в Османской империи в начале ХХ века политологи и эксперты сделали вывод, что это событие стало возможно из-за ухудшения отношений между Соединёнными Штатами и Турцией. А начальник управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что эти отношения теперь испортятся ещё больше.

Однако в Армении считают иначе. По мнению директора института Востоковедения АН Армении академика Рубена Сафрастяна, в мире в последние годы укрепляется «армянский фактор».

«Мы все понимаем, что эта резолюция была принята на фоне резкого ухудшения американо-турецких отношений. Но хочется верить, что это ещё и свидетельство усиления «армянского фактора» в мире», – говорит Сафрастян.

По его словам, тема признания и осуждения геноцида армян поднималась не один раз в прошлые не то что годы – десятилетия, однако попытки признания так и оставались попытками. Сегодня же происходит «активизация и повышение степени влияния армянских структур в мировой политике и в международных отношениях», отметил академик. Всё это он связывает с последствиями «бархатной революции».

«Полагаю, что это связано также с повышением значимости армянских организаций в США, изменением имиджа Армении в результате «бархатной революции». Необходимо сегодня попытаться использовать эту позитивную атмосферу для признания независимости Карабаха. По крайней мере, нужно стремиться к тому, чтобы этот вопрос сдвинулся с места», – рассказал Сафрастян в интервью радио Sputnik Армения.

Но не все армяне рады принятию Сенатом США резолюции S.Res.150. Так, депутат турецкого парламента армянин Маркар Есаян видит в этом событии только лишь желание Вашингтона наказать Анкару за покупку С-400. По его мнению, эта резолюция не имеет ничего общего с историей.

«Резолюция о геноциде, которая не принималась десятилетиями, была принята, чтобы наказать за С-400 и операции в Сирии. Это не имеет ничего общего с историей или реальностью. Этот шаг только мешает диалогу. Это, наверно, и есть желаемое. Так что рана всегда будет кровоточить, что станет пиром для вампиров», – написал Есаян в своём микроблоге Twitter.

Впрочем, этот политик не раз уже выступал с заявлениями, которые вызывали возмущение армян во всём мире.

Однако лидеры мирового армянства также достаточно скептически отнеслись к принятию резолюции. Всё дело в том, что авторы резолюции – представители демократов. А поскольку последнее слово остаётся за президентом США Дональдом Трампом, учитывая его нынешнее отношение с Демократической партией, многие сомневаются в том, что он одобрит резолюцию.

«Судя по всему, мы имеем дело с клубком проблем США – НАТО –Турция, с одной стороны, а с другой – возможно, попыткой выработать новый пакт США – Запад – Россия, который может включать в себя целые пласты проблем. Что даёт Армении резолюция сената? Безусловно, возможность решать национальные задачи, но и риски, соотношение которых будут зависеть от уровня субъектности и эффективности политики», – пишет армянское издание Lragir.

Издание допускает, что на фоне непростой предвыборной борьбы Трамп отложит окончательное признание геноцида армян до лучших времён.