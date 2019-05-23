Месть? Очевидцы рассказали о обстреле под Горловкой после двух дней затишья

В четверг, 23 мая, на линии соприкосновения в Донбассе вновь началось обострение: украинские военные начали обстрел приграничных территорий республик.

Как сообщили источник Царьграда, близ Горловки после двух дней затишья ВСУ вновь открыли огонь. Сообщалось, что сторона противника применила для обстрела минометы.

Появилась информация о том, что обострение также фиксируется на северо-западе Донецка. Хорошо слышен стрелковый бой с применением тяжелых минометов в районе сектора Пески.

Группы реагирования сообщают о "красном" уровне опасности в нескольких районах.

Напомним, что накануне в Донбассе были взяты в плен восемь украинских военных. Не исключено, что нынешнее обострение может быть связано с местью ВСУ за пленных, отмечают местные жители.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают "Новости Донецкой Республики".