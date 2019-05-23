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Месть? Очевидцы рассказали о обстреле под Горловкой после двух дней затишья

23 мая 2019, 23:24  •  6 • В мире
В Донбассе солдаты ВСУ продолжают провокации, обстреливая окраины народных республик. Как сообщил источник Царьграда, вечером 23 мая близ Горловки после двух дней затишья ВСУ вновь открыли огонь. Не исключено, что украинские военные могут мстить за взятых в плен накануне диверсантов.
В четверг, 23 мая, на линии соприкосновения в Донбассе вновь началось обострение: украинские военные начали обстрел приграничных территорий республик.
Как сообщили источник Царьграда, близ Горловки после двух дней затишья ВСУ вновь открыли огонь. Сообщалось, что сторона противника применила для обстрела минометы.
Появилась информация о том, что обострение также фиксируется на северо-западе Донецка. Хорошо слышен стрелковый бой с применением тяжелых минометов в районе сектора Пески.
Группы реагирования сообщают о "красном" уровне опасности в нескольких районах.
Напомним, что накануне в Донбассе были взяты в плен восемь украинских военных. Не исключено, что нынешнее обострение может быть связано с местью ВСУ за пленных, отмечают местные жители.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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