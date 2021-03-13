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«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
13 марта 2021, 09:10 • 356 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский, сорвав спецоперацию по захвату граждан РФ в Минске, поставил в неудобное положение и сильно обидел ЦРУ США, которое теперь будет искать виноватых.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков.
«По скандалу по поводу срыва спецоперации по захвату вагнеровцев надо понимать очень серьёзную вещь – в данном случае Украине удалось крепко обидеть ЦРУ США. Здесь не просто сорвали какую-то операцию.
Спецслужба США вошла в эту операцию, подтянула турецкую спецслужбу и засветила свои оперативные возможности по Латинской Америке. Они залегендировали всю эту историю про охрану месторождений, потратили деньги, оперативные возможности.
Естественно, они предполагали некий результат. Это всё согласовывалось с контролирующим комитетом Сената, это всё серьёзно – там надо отвечать и за деньги, и за результат», – сказал он.
Александр Кочетков выразил уверенность, что теперь в США обвинят в провале Владимира Зеленского и Андрея Ермака.
«И сейчас ЦРУ оказалось в ситуации, когда где-то на Украине кто-то решил на какие-то пять дней передвинуть спецоперацию, и в результате этого решения она рухнула.
И ЦРУ, чтобы снять с себя ответственность перед своими контролирующими органами, должно предъявить виновных – с именами, с фамилиями, с полной режиссурой этой сцены. То есть, здесь надо выявить виновных.
А виновных, очевидно, двое – Владимир Зеленский, который, как президент, принял на совещании решение о переносе; и Андрей Ермак, который это решение предложил», – резюмировал эксперт.
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