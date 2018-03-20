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Месть к чемпионату в России: Британские врачи готовятся отключить Скрипаля от аппарата

20 марта 2018, 20:39  •  243 • Политика
Кононенко рассказал, когда Скрипаля отключат от аппарата жизнеобеспечения.
Великобритания окончательно убьет своего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля за неделю до начала чемпионата мира по футболу в России. Такого мнения придерживается российский журналист Максим Кононенко.
Он считает, что британские медики отключат Скрипаля от аппарата жизнеобеспечения аккурат к открытию международного футбольного чемпионата в России. Это станет поводом для начала новой информационной волны, направленной против российского государства.
"Скрипали сейчас, скорее всего, на аппарате. И отключат их от аппарата как раз за неделю до чемпионата. И с этого начнется новая волна. Запомните этот твит", - написал в Telegram Максим Кононенко.
Ранее на эту же тему высказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян. Комментируя информацию от том, что британской полиции нужны месяцы на расследование дела Скрипаля, она предрекла "раскрытие громкого дела" специально к началу чемпионата мира по футболу в России.

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