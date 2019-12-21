Месть или политика? Белый дом добился отмены неприятной формулировки о военной помощи Украине - WP

Белый дом добился отказа от формулировки демократов, предполагающей немедленное выделение военной помощи Украине. Работа была проведена под угрозой президентского вето и в целом приостановки работы правительства. О договорённости пишет Washington Post со ссылкой на представителей Конгресса и администрации президента.

Помощь Украине - один из пунктов военного бюджета, подписанного накануне президентом США Дональдом Трампом. Этот же документ предусматривает санкции против "Северного потока - 2", а также затраты на "противодействие России". Источники издания говорят, что украинская военная помощь - один из немногих пунктов, против которого жёстко выступал Белый дом, обсуждая документ. Если бы приняли исходную формулировку, администрация США вынуждена была бы выделить Киеву $250 млн в течение 45 дней с момента подписания военного бюджета США.

В завершение издание напоминает, ранее Белый дом отказал в военной помощи Украине на фоне заявлений о требовании Трампа к президенту Владимиру Зеленскому. Речь шла об услуге, связанной с расследованием в отношении политического оппонента Трампа - Джо Байдена. В то же время Трамп, понимая, что такое требование действительно прозвучало - есть опубликованные хроники переговоров, отмечал, что его запрос связан лишь с борьбой с коррупцией на Украине. В свете всего вышеперечисленного можно задать вопрос о причинах действий Белого дома. Что это - месть или логичная политика?