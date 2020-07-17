Месть и детские обиды: Михалков объяснил, почему Греф не отстаёт от образования в России

Несколько дней назад глава Сбербанка Герман Греф дал интервью, где ответил на вопрос, почему Никита Михалков так критически настроен по отношению к его деятельности. Комментарий получился сугубо оценочным, более того, Греф, как известно, раскрыл банковскую тайну, говоря о взаимодействии Михалкова со своим кредитным учреждением. Впрочем, Никита Михалков утверждает, что сказанное Грефом ещё и клевета и таким образом нарушены сразу две статьи Уголовного кодекса России.

Большая часть беседы с Грефом касалась российского образования, которое глава банка теперь отчаянно пытается реформировать. Но что Греф пытается внести? Михалков показал наглядно. Например, Греф признаётся, что историю России ему понравилось изучать по книге... Бориса Акунина. Насколько это корректно? Михалков выразил сомнение в том, что художественная книга может быть учебником истории.

"Да, господин Акунин прекрасный беллетрист, его книгами зачитывались и зачитываются. Мало того, наша студия делала по его роману "Статский советник" фильм, который пользовался большим успехом. Но это никакого отношения не имеет к фундаментальному труду "История государства Российского", который так потряс Германа Оскаровича, что он именно по этой книге понял, в какой стране он живёт".

Отношение Бориса Акунина к России известно. И из этой "песни" тоже слов не выкинешь. Но вернёмся к Герману Грефу, а точнее к тому, как Никита Михалков комментирует его высказывания далее. Глава Сбербанка по большому счёту хотел бы превратить российское образование в фабрику, указывает Михалков.

"А что делает фабрика? Фабрика что выпускает? Она выпускает машины, кастрюли. И ценность фабрики заключается в том, что она выпускает качественные предметы, абсолютно похожие друг на друга, без изъяна. Фабрика штампует. И чем лучше фабрика, тем надёжней штамп. То есть мы собираемся получить людей-функции. Без возможности размышлять, спорить, сомневаться, иметь личностную точку зрения, отстаивать её, в конце концов", - говорит Михалков.

Почему Греф нацелился на российское образование? Дело в необходимости создания определённого общества? Или тут что-то личное? Возможно и второе. Ведь Греф признаётся, что своим детским образованием он недоволен. В этой связи Михалков предположил:

"Вот и получается, что детская травма нехорошей школы и изучения истории государства Российского по трудам Акунина и сподвигли господина Грефа попытаться изменить всё образование в нашей стране".

Полная версия программы Никиты Михалкова доступна на официальном канале "Бесогон TV" в сервисе YouTube.