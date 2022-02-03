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Месть длиною в год: Американский хакер обрушил интернет в Северной Корее

03 февраля 2022, 23:10  •  77 • В мире
Американский хакер обрушил интернет в Северной Корее. Речь идёт о мести, подготовка к которой заняла около года.
Хакер из США обрушил интернет-инфраструктуру Северной Кореи. Об этом пишут американские СМИ.
Речь идёт о мести, которую хакер под ником P4x вынашивал больше года. Мужчина стал одной из жертв масштабной кибератаки, целью которой были западные специалисты в сфере информационной безопасности.
P4x выявил уязвимости в интернет-инфраструктуре КНДР, после чего в работе интернета начались сбои. Правда, при этом большая часть населения страны всё равно не имеет доступа к Сети.
Изначально считалось, что за сбоями стоят власти США, которые решили наказать Пхеньян за очередные ракетные испытания. Однако американский хакер представил изданию Wired доказательства того, что обрушил интернет в Северной Корее именно он.

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