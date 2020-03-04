Мессы, духовные упражнения: Течение болезни Папы Римского Франциска назвали "спокойным"

"Простуда, которая была диагностирована папе Франциску несколько дней назад, идёт своим чередом, без симптомов, связанных с другими патологиями", - процитировало Бруни РИА "Новости".

Представитель Святого Престола добавил, что Папа Римский из-за недомогания не отказался от ежедневных месс. Также он следит за происходящими в городе Ариччо неподалёку от Рима великопостными духовными упражнениями.

Ранее римские СМИ сообщали, что после диагностирования "простуды" Папе Римскому Франциску провели тест на коронавирус. Подозрения врачей не подтвердились.

27 февраля Франциск должен был участвовать в литургии, которую традиционно проводят в римской Латеранской базилике. На службу он не приехал. В следующие дни были отменены групповые аудиенции на территории Ватикана. Папа Римский участвует только в индивидуальных рабочих переговорах. На публику Франциск вышел только 1 марта во время своей воскресной аудиенции на площади святого Петра.