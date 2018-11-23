«Месседж» по-киевски: Рада в первом чтении поддержала изменения в Конституцию о движении Украины в ЕС и НАТО

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о закреплении в Конституции страны курса на интеграцию с Евроюсоюзом и НАТО. Ранее представитель президента в правительстве Ирина Луценко сообщала, что за документ проголосовали 14 судей Конституционного суда. По словам Петра Порошенко, таким образом Киев «посылает месседж» в Москву. Инициатива может объясняться предстоящей предвыборной гонкой, считают эксперты. Как подчёркивают аналитики, формальное одобрение Конституционным судом Украины законопроекта вовсе не означает, что Киев приблизился к цели: для этого необходимо решить территориальный вопрос на юго-востоке страны и улучшить экономическую ситуацию.

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о закреплении в украинской Конституции курса на интеграцию с Евросоюзом и НАТО. За документ проголосовал 331 депутат из 450.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаёмся окончательно и бесповоротно. Россия, как страна-агрессор, не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз», — сказал президент, выступая в Раде.

Согласно действующему законодательству, документ может быть рассмотрен уже на следующей сессии парламента, которая начнёт работу в феврале 2019 года. Законопроект должны поддержать не менее двух третей депутатов.

Напомним, что согласно инициативе изменения должны коснуться преамбулы и ряда статей, которые «зафиксируют выбор Украины и её место как члена европейской семьи». Отмечалось также, что нового курса в политике должны придерживаться президент Украины, правительство и парламент.

В конце сентября Верховная рада Украины направила законопроект о курсе Киева в ЕС и НАТО на рассмотрение в Конституционный суд. В четверг, 22 ноября, стало известно, что суд одобрил документ. Об этом сообщил Порошенко, отметив, что парламент должен рассмотреть проект безотлагательно.

Конституційний Суд відкрив зелене світло на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.



Упевнений, рух України в ЄС і НАТО – незворотній.



Прошу парламент розглянути це питання невідкладно. pic.twitter.com/g7w45w2bY3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 ноября 2018 г.

«Конституционный суд дал зелёный свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО — необратимо. Прошу парламент рассмотреть вопрос безотлагательно», — написал украинский лидер в своём Twitter.

Ранее представитель президента в Верховной раде, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко сообщила, что за внесение изменений в Конституцию проголосовали 14 судей Конституционного суда.

«Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию поддержало подавляющее большинство — 14 судей КС (Конституционного суда. — RT). Следовательно, это даёт парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале», — приводит её слова пресс-служба партии.

Впереди выборы

Закрепление курса на интеграцию в Евросоюз и НАТО — один из предвыборных ходов действующего президента Петра Порошенко, считает политолог Иван Мезюхо. По его словам, во время своего президентского срока Порошенко не добился успехов в сфере экономики, однако часто прибегал к антироссийской риторике

«По сути, у него нет успехов ни в социальной, ни в экономической политике. Поэтому он занимается любимым среди украинских политиков делом — делает различного рода антироссийские заявления», — отметил эксперт.

При этом, как подчёркивает Мезюхо, закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО не гарантирует, что Киев в ближайшее время будет принят в эти сообщества.

«Мало ли, что декларируется в своём основном законе. Главное, что думают об этой стране в международных институтах», — добавил эксперт.

С тем, что вопрос о курсе на интеграцию с ЕС и НАТО не случайно затронут незадолго до выборов, согласен и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По мнению эксперта, Порошенко затеял «игру на обострение» и пытается поднять престиж громкими политическими заявлениями.

Ещё одним основанием для изменения курса на Украине могло стать размещение на её территории войск НАТО, не исключает Безпалько.

«Я убеждён, что Украину не примут в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе. Это просто необходимые правовые основания для вмешательства в украинско-российские отношения и внутренне дела страны. По сути, это открытая колонизация Украины со стороны ЕС и НАТО», — рассказал он в беседе с RT.

При этом Киев до сих пор не решил территориальные вопросы на востоке страны, отметил Мезюхо.

«В НАТО не ждут Украину, потому что у неё не решены территориальные проблемы. Конфликт на востоке страны не позволяет Киеву вступить в ряды альянса», — считает эксперт.

В преддверии брексита в Европе произойдут кризисные изменения, напоминают эксперты. С учётом необходимости масштабных инвестиций в Украину отказ принять её в число стран — членов ЕС очевиден, считает Безпалько.

«Вступление в Евросоюз означает необходимость масштабных инвестиций и субсидий, предоставления равноправия гражданам, что повлечёт за собой массовую трудовую миграцию. Зачем вливать такие масштабные средства в страну, если можно добиться желаемых результатов и без этого?» — заключил Безпалько.