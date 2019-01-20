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«Мешок арктического холода»: какая погода ожидает жителей Центральной России на следующей неделе

20 января 2019, 19:09  •  8 • В России
С понедельника, 21 января, в европейскую часть России придут сильные морозы. По прогнозам синоптиков, в Москве столбики термометров будут опускаться до -15 °С днём и до -20 °С ночью. Впрочем, уже к выходным холод начнёт постепенно отступать, однако специалисты не исключают второй волны морозов.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

На территорию европейской части России в ближайшую неделю придут сильные морозы в связи с поступлением холодного арктического воздуха. Об этом RT заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что в ночное время в условиях высокого атмосферного давления температура будет ниже, чем в дневные часы.

«Нас действительно ждёт период холодной погоды. Мы ожидаем, что в середине недели температура воздуха в ночные часы понизится до -20...-15 °С, дневная будет колебаться от -10 °С до -15 °С. Это ниже климатической нормы почти на 5 °С. Но нельзя сказать, что это будут аномальные морозы», — подчеркнула она.

При этом, по её словам, по меркам текущей зимы это будет довольно «значительная волна холода». Метеоролог также не исключила, что повторится прошлогодний погодный сценарий.

«Сначала нас один антициклон заморозил, потом он снова сместился на юго-восток, у нас немного потеплело, а на смену ему пришёл следующий, с новой волной холода. Скорее всего, этой зимой процессы будут развиваться по такому же сценарию», — заметила Позднякова.

Как добавил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, плавное похолодание началось с субботы, 19 января. 

«Сегодня ночью по области было до -15 °С, в Москве -11 °С. Этот холод сохранится, будет плавно нарастать. По северо-западу, ближе к Петрозаводску, морозы до -20 °С, ближе к Архангельску — до -32 °С. За холодным фронтом мороз и дальше будет к нам поступать. В ночь на среду и на четверг будет -18...-15 °С, местами до -20 °С. При этом в ночь на среду согласно расчётам, возможно, столбики термометров опустятся даже до -27 °С в северной части Московской области», — заметил он в разговоре с RT.

По его словам, самой холодной на неделе станет ночь на четверг, 24 января, после чего морозы начнут ослабевать.

«Получается, что самый холодный период — до четверга — пятницы. Это небольшое похолодание дней на пять, потом тепло будет пытаться вернуться обратно», — пояснил Цыганков.

  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

На большей части Центральной России установятся настоящие арктические морозы, также отмечается на портале «Метеовести». Так, в первые часы понедельника, 21 января, в регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождающийся «интенсивными зарядами снега и порывистым ветром». При этом днём из-за североатлантического циклона откроется «беспрепятственный доступ арктическому воздуху», что приведёт к понижению температуры в Москве.

«Во вторник и среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, большая часть Европейской России окажется в мешке арктического холода, вероятность осадков сократится до минимума», — говорится в сообщении.

Между тем во второй половине недели активизируются снежные атлантические циклоны, что постепенно вернёт среднесуточную температуру в климатическую норму.

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Заметим, что, по данным прогностической карты, размещённой на сайте Гидрометцентра, в ряде регионов Центрального федерального округа в воскресенье, 20 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждения затрагивают Москву и Подмосковье, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Калужскую, Тульскую и Рязанскую области. Кроме того, в Белгородской области «жёлтый» уровень объявлен из-за тумана.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — поясняется в сообщении.

В этой связи Министерство чрезвычайных ситуаций распространило экстренное предупреждение с рекомендацией автомобилистам, поскольку до конца дня «ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, снег, метель и гололедица».

В ведомстве призвали водителей снизить скорость движения, избегать внезапных манёвров, а также парковать транспортное средство вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Facebook также заметил, что в условиях скоротечных зарядов снега видимость на дорогах может ухудшиться до 3—4 км.

При этом власти Москвы призвали жителей и гостей столицы в условиях неблагоприятной погодной ситуации воспользоваться общественным транспортом.

«На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем. Или просто езжайте на метро или автобусе», — говорится в сообщении транспортного комплекса столицы.

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