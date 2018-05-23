«Мешки с песком»: почему в ЕС заговорили об «избавлении» от критикующих политику союза стран

ЕС может избавиться от стран, которые не участвуют в решении общеевропейских проблем и критикуют cоюз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. Она предупредила, что такие государства могут отправиться за борт ЕС, как «мешки с песком». В частности, серьёзные претензии накопились у Брюсселя к Чехии. Эксперты подчёркивают, что последний год был отмечен усилением политического влияния евроскептиков. С другой стороны, активнее стали и так называемые еврооптимисты. Как Евросоюз собирается урегулировать растущие внутриполитические разногласия, разбирался RT.

Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова предостерегла Чехию от дальнейшей критики ЕС и курса на солидарность с Польшей и Венгрией. Это заявление прозвучало во время состоявшейся в Праге конференции «Вызовы для Европы».

«Если Чехия не будет активной в решении общеевропейских проблем, а ограничится лишь критикой ЕС, в будущем из-за этого у неё могут возникнуть проблемы», — цитирует Юрову РИА Новости.

Впрочем, Чехия не единственная страна, ставшая объектом повышенного внимания еврокомиссара. По словам Юровой, со временем ЕС может начать избавляться от государств, проводящих индивидуалистский курс. Такие страны она сравнила с балластом.

«Чем больше Европа будет оказываться под давлением различных проблем и новых угроз, тем скорее проявится тенденция выбрасывать «мешки с песком». Ими могут стать, например, государства, которые не то что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей», — отметила Юрова.

Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова

Reuters

© Francois Lenoir

Со своей стороны Брюссель, по словам Юровой, должен приступить к решению фундаментальных вызовов, отказавшись от практики вмешательства в мелкие вопросы, считает еврокомиссар. В числе ключевых проблем Юрова перечислила укрепление внешних границ ЕС, внутренней безопасности и общей обороноспособности.

Такие резкие высказывания, как заявление Юровой, звучат в качестве ответа на демонстративные нарушения некоторыми странами европейского ценностного режима, прописанного в базовых документах ЕС, как это происходит, например, в Польше и Венгрии, считает доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

«Речь идёт, например, о нарушении независимости судебной системы, СМИ, отказе от приёма мигрантов по европейским квотам, — отметил эксперт в беседе с RT. — Всё это нарушает светский, либеральный режим ЕС, и поскольку таких случаев всё больше, Брюссель решил ужесточить свою риторику. Но вряд ли подобные угрозы перерастут в какие-то реальные действия».

Вышеградские бунтовщики

На президентских выборах, состоявшихся в Чехии в начале 2018 года, победу снова одержал Милош Земан, а по итогам парламентских выборов, прошедших в стране осенью прошлого года, больше всего мест получила партия Андрея Бабиша АНО («Акция недовольных граждан») — 78 депутатских мест из 200. Партия «АНО» стоит на позициях умеренного евроскептицизма. Как и Милош Земан, во время предвыборной кампании Бабиш критиковал некоторые порядки ЕС, не настаивая при этом на выходе Чехии из Евросоюза. Заняв пост премьер-министра страны, Бабиш скорректировал свою политику в пользу большего согласия с ЕС и НАТО. Однако в стране остаются силы, выступающие за большую дистанцию от решений Брюсселя и Североатлантического альянса.

Так, недавно представители Коммунистической партии Чехии и Моравии пригрозили заблокировать в парламенте направление чешских военных на охрану границ стран Прибалтики. На отправке контингента настаивает глава военного комитета НАТО, экс-начальник генштаба Чехии Петер Павел. По его мнению, отказ Праги от участия в охране Прибалтики нанесёт удар по репутации Чехии в альянсе.

Между тем в Праге задумываются о проведении референдума о выходе из ЕС. С такой идеей в прошлом году выступил президент Чешской Республики.

«Я сторонник прямой демократии, сторонник референдума, я бы этот референдум (о выходе из Евросоюза. — RT) поддержал, но сам голосовал бы против», — заявил политик.

В последние годы Евросоюз переживает кризис доверия, отмечают эксперты.

«Сегодня выступить с критической речью в адрес ЕС уже не геройство. В наши дни критиковать Евросоюз — это нормально, если даже не обязательно… Сегодня немалая смелость уже нужна для того, чтобы защищать Европейский союз. Именно поэтому мало кто этим занимается», — констатировал экс-президент Чехии Вацлав Клаус, выступая на конференции в Фрайлассинге в Баварии 22 апреля 2018 года.

По мнению Клауса, известного критика Брюсселя (хотя именно во время его нахождения на президентском посту страна вступила в ЕС), союз нуждается в революционных реформах, а не локальных переменах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса после закрытия избирательных участков в Праге, 13 января 2018 г.

Reuters

© David W Cerny

Чехия, помимо ЕС, входит в Вышеградскую группу, объединяющую также Словакию, Польшу и Венгрию. Обособленная политика этой четвёрки раздражает Брюссель, в частности из-за отказа властей этих стран принимать беженцев.

В последнее время особенно серьёзные нарекания Брюсселя вызывает политика Варшавы. В 2017 году Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за проводимой в стране судебной реформы. В январе 2018 года председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Польшу держат в ЕС только европейские субсидии.

Как отметил Туск в интервью изданию Tygodnik Powszechny, польские власти «по меньшей мере не воспринимают с энтузиазмом» членство страны в Евросоюзе.

Ещё один оппонент Брюсселя — венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Возглавляемая им партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» одержала победу на выборах в начале текущего года.

Принципиальные разногласия между Будапештом и Брюсселем касаются в первую очередь миграционной проблемы.

Как заявил 14 мая после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким Виктор Орбан, для венгерской стороны право решать, кто может въезжать в страну, является «наиважнейшим» вопросом.

Также, выступая ранее в венгерском парламенте, политик заявил, что Евросоюз должен изменить свой подход к некоторым ключевым вопросам.

«ЕС должен отказаться от бредовых кошмаров Соединённых Штатов Европы… Он должен изменить своё мышление о миграции», — заявил Орбан.

Мигранты в Германии

Reuters

© Michaela Rehle

По наблюдениям экспертов, в Евросоюзе нарастают кризисные явления, связанные в числе прочего с противоречиями между странами-донорами и получателями помощи.

«Иногда этот кризис сравнивают с кризисом СССР 80-х годов, хотя в этом есть и преувеличение. Однако Великобритания уже покидает ЕС. Механизмов изгнания стран из ЕС нет, и даже если бы такое произошло, это действительно привело бы к краху союза. Однако то, что такие заявления, как сделала Вера Юрьева, вообще звучат, говорит о том, что градус евроскептицизма растёт», — поделился своей точкой зрения в интервью RT замдиректора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

Оптимисты vsпессимисты

Как пояснил Кузнецов, у Европы уже был похожий период противоречий в 1970-е годы, и тогда европейцы их преодолели.

«Но сейчас в Европе нет сильных политиков, тот факт, что европейские политики измельчали, отмечают и политологи Старого Света», — добавил эксперт.

К этому привёл целый ряд причин, например, со временем изменилась сама система карьеры в ЕС — сейчас дело обстоит так, что яркий, нестандартно мыслящий политик вряд ли сможет пробиться наверх, считают эксперты.

«Например, нередко победившие на выборах политики начинают окружать себя людьми, заведомо более слабыми в политическом отношении, а на сильные фигуры неожиданно находится какой-то компромат, — пояснил Кузнецов. — И в целом меняется само общество — размываются идеологии. В таких условиях бюрократу проще подняться наверх, чем идейному человеку».

Тем не менее евроскептические настроения популярны сегодня во многих странах Евросоюза. В 2016 году издание The Washington Post, перечисляя потенциальных кандидатов на выход из ЕС, называло шесть стран: Грецию, Францию, Швецию, Данию, Венгрию и Нидерланды.

Но первой о выходе из ЕС объявила Великобритания — на состоявшемся летом 2016 года референдуме 51,9% жителей королевства высказались за отказ от членства в Евросоюзе.

Сегодня курс на независимую политику по ряду вопросов в составе ЕС взяли другие страны — основательницы союза — Австрия и Италия. В прошлом году парламентские выборы в Австрии выиграла консервативная Народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Политик критикует миграционную политику Брюсселя, сейчас австрийские власти намерены серьёзно ужесточить правила получения статуса беженца и пребывания вынужденных переселенцев на территории страны.Также речь идёт о введении пошлины для получения статуса беженца в размере €840 и увеличении с 6 до 10 лет минимального срока проживания в Австрии для получения гражданства.

На всеобщих парламентских выборах, состоявшихся в Италии в марте 2018 года, победу одержали правоцентристы из коалиции во главе с партией «Лига севера». Движение пяти звёзд, также критикующее политику ЕС, набрало 32,2% голосов. И правоцентристский блок, и «Пять звёзд» выступают за большую независимость Рима от Брюсселя по ряду вопросов. Речь идёт, в частности, о миграционной политике, а также об антироссийских санкциях, за пересмотр которых выступают победившие на выборах партии.

Сторонники итальянской политической партии «Лига севера» перед парламентом в Риме

AFP

© CHRISTOPHE SIMON

В 2017 году жёсткая борьба развернулась и в ходе французской президентской кампании между сторонницей выхода Пятой республики из ЕС Марин Ле Пен и еврооптимистом Эммануэлем Макроном. Макрон одержал победу, сейчас президент Франции выступает за реформирование ЕС — большая часть предлагаемых Парижем мер направлена на усиление интеграции союза. В частности, Макрон предлагает создать общий европейский бюджет и общеевропейские силы быстрого реагирования.

Эксперты сомневаются, что Евросоюз сможет найти компромиссный вариант реформ при таком росте разнонаправленных течений.

«Проблема в том, что реформаторы ЕС делятся на два больших несочетаемых лагеря: тех, кто хочет найти пути для укрепления интеграции, и тех, кто, напротив, говорят о том, что интеграция зашла слишком далеко», — считает Кузнецов.

Похожей точки зрения придерживается и Тэвдой-Бурмули. По мнению эксперта, еврооптимисты, выступающие за углубление интеграции, не станут учитывать мнение евроскептиков.

«За реформы Евросоюза ратуют разнонаправленные силы. Одни, как власти Франции и Германии, хотят ещё больше увеличить полномочия Евросоюза, а другие, евроскептики, напротив, требуют уменьшить эти полномочия. Например, они говорят, что не нужно форсировать политическую интеграцию и следует отойти от чрезмерного регулирования экономической сферы, которое было начато после кризиса еврозоны. Но сомнительно, что их кто-то будет слушать», — подвёл итог Тэвдой-Бурмули.