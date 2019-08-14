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Мешают москвичам: Соловьёв обвинил оппозицию в злоупотреблении митингами

14 августа 2019, 00:54  •  55 • Политика
Владимир Соловьёв обвинил оппозицию в злоупотреблении правом на митинги в Москве. Провокационные действия последних сильно мешает простым москвичам, а также сотрудникам полиции и предпринимателям.
У так называемых "лидеров протеста" в Москве нет никакой объективной повестки, поэтому они всеми силами пытаются вывести людей на улицы. Об этом РИА ФАН заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее стало известно о том, что мэрия Москвы отказалась согласовывать заявку на проведение очередного митинга 17 августа, сославшись на нарушение сроков подачи документов. Однако на этом несистемные оппозиционеры не остановились, подав заодно заявку на 24 августа.
Комментируя ситуацию, Соловьёв напомнил о прошедшем 10 августа согласованном митинге на проспекте Сахарова, который в итоге закончился задержаниями благодаря таким политикам, как Любовь Соболь. Последняя призывала людей организовать шествие, хотя мэрия Москвы не давала на это согласие. Поэтому журналист не исключает, что новые провокация также закончатся стычками с полицией и Росгвардией.
Соловьёв обвиняет оппозицию в злоупотреблении правом на митинги и попытках испортить жизнь правоохранителей, которые вынуждены работать вместо того, чтобы проводить выходные с семьями. При этом страдают другие жители и работники магазинов.
"Почему нужно делать так, чтобы всем остальным москвичам было неудобно? Достаточно вспомнить их несанкционированный митинг по Бульварному кольцу. Жалко людей, которые надеются в субботу заработать деньги", - пояснил он.

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