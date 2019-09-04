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Мешают даже на Филиппинах: США пытаются сорвать поставки российского оружия

04 сентября 2019, 23:24  •  55 • Политика
США пытаются сорвать поставки российского оружия, активно мешая контактам Москвы с Филиппинами.
Филиппины заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией, однако испытывают давление со стороны США. Об этом News.ru рассказал филиппинский посол в Москве Карлос Соррет.
Как напомнил дипломат, обе стороны наладили тесные контакты в антитеррористической сфере. В частности, в 2017 году Москва предоставила Маниле оружие и военное оборудование, что позволило активизировать борьбу с боевиками.
Кроме того, стороны подписали соглашение, которое позволит в будущем продолжить поставки российских вооружений. Но главным фактором для Филиппин остается выгода, а США активно мешают контактам.
"Мы также изучаем возможность покупки таких систем у других стран и предпочтём наиболее выгодную сделку. США предостерегли нас от планов приобрести военное оборудование у России и уведомили о возможных последствиях", - поведал он.
Манила заинтересована в совместной работе с компаниями из РФ в рамках программы по развитию инфраструктуры под названием Build, Build, Build. Филиппинцы также изучают возможности мирного атома в сферах медицины, здравоохранения и сельского хозяйства.

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