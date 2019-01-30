Мешающий сближению России и Европы конфликт на Украине выгоден США - эксперт

Крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что новый план ОБСЕ по привлечению ООН не поможет выйти из тупиковой ситуации в Донбассе, поскольку тогда придется признавать гражданский конфликт и выводить стороны на переговоры, а Киев, руководимый США, делать этого не захочет. Для американского руководства выгоден тлеющий конфликт на Украине, мешающий сближению России и Европы, отметил эксперт.

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал новый план ОБСЕ по урегулированию конфликта в Донбассе и отметил, почему предложения представителя контактной группы по Донбассу Мартина Сайдика не были высоко оценены. "План ОБСЕ - это желание свалить с больной головы на здоровую", - заявил Джаралла в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что в организации поняли, что не смогут самостоятельно повлиять на конфликт. Тупиковая ситуация, по словам эксперта, вынудила представителей ОБСЕ разработать новый план с привлечением третьего игрока - ООН.

Однако у этого сценария, по мнению Джараллы, есть один большой недостаток. Если приглашать ООН, то необходимо признавать существование гражданского конфликта, определять стороны и выводить их на переговоры. Однако Киев, действиями которого руководят из США и Великобритании, не желает этого.

Донбасс тоже может воспринять привлечение еще одной стороны в конфликт как желание уйти от ответственности и проблем самого региона, подчеркнул эксперт, отметив, что предложенный сценарий будет воспринят там как стремление "перевести конфликт в еще более долгую фазу, из которой вообще ничего невозможно будет понять".

Помимо этого, конфликт в Донбассе выгоден Соединенным Штатам, уверен эксперт. "В центре Европы находится тлеющий конфликт, который мешает стратегическому сближению России и Европы", - пояснил собеседник издания. Вся украинская политическая элита добровольно перешла под контроль США, и теперь, по словам Джараллы, американское руководство имеет в своем распоряжении рычаг для воздействия в этой части земного шара.