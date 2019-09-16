Мешает "рудимент": Эксперт предложил переписать Трудовой кодекс России ради четырехдневки

Трудовой кодекс России необходимо полностью переписать, чтобы реализовать задумку о внедрении четырехдневной рабочей недели. Об этом URA.ru заявил вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин.

Как пояснил эксперт, речь идет о гибком регулировании российского рынка труда. Этому будет мешать "рудимент" в виде ТК, который достался России от социализма.

В частности, необходимо переписать разделы, посвященные малому и среднему бизнесу. При этом нужно понимать, что нельзя применять одинаковые требования к крупным холдингам и мелким предприятиям.

"Надо переходить на гибкие трудовые контракты с работниками, учитывая возможности дистанционной занятости, а также временный характер работы", - добавил он.

Сокращение рабочей недели также позволит выявить уязвимые места, связанные с низкой производительностью труда.

Ранее стало известно о том, что Министерство труда России планирует инициировать эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей неделе.