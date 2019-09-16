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Мешает "рудимент": Эксперт предложил переписать Трудовой кодекс России ради четырехдневки
16 сентября 2019, 18:09 • 53 • Политика
Эксперт Владислав Корочкин предложил переписать Трудовой кодекс России ради реализации идеи о четырехдневке. Он считает документ "рудиментом", мешающим реформе.
Трудовой кодекс России необходимо полностью переписать, чтобы реализовать задумку о внедрении четырехдневной рабочей недели. Об этом URA.ru заявил вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин.
Как пояснил эксперт, речь идет о гибком регулировании российского рынка труда. Этому будет мешать "рудимент" в виде ТК, который достался России от социализма.
В частности, необходимо переписать разделы, посвященные малому и среднему бизнесу. При этом нужно понимать, что нельзя применять одинаковые требования к крупным холдингам и мелким предприятиям.
"Надо переходить на гибкие трудовые контракты с работниками, учитывая возможности дистанционной занятости, а также временный характер работы", - добавил он.
Сокращение рабочей недели также позволит выявить уязвимые места, связанные с низкой производительностью труда.
Ранее стало известно о том, что Министерство труда России планирует инициировать эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей неделе.
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