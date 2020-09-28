"Мерзость": в России ответили на санкции против строителей Крымского моста

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Представители региона уже переживают, что Брюссель скоро начнет ограничивать животных и растения полуострова

Планы Евросоюза ввести санкции в отношении участников строительства Крымского моста омерзительны, поскольку люди и компании его возводившие – настоящие герои, физически соединившие Россию с полуостровом, жители которого на референдуме в 2014 г. приняли решение о возвращении в состав РФ. Так прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла сегодняшние новости из Брюсселя.

Напомним, ранее в понедельник, 28 сентября, стало известно, что послы ЕС включили двух человек и четыре юридических лица в санкционный реестр против России за участие в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

"Это, конечно же, мерзость. Хотя перед собой мы, очевидно, видим европейское лукавство: дело в том, что проект строительства этого архитектурного сооружения был крайне сложен, и в нем невозможно было обойтись без иностранной помощи, которая широко не освещается, но о которой тем не менее было известно", – сказал РИА ФАН Джаралла.

По его словам, американцы неоднократно указывали на сей факт своим европейским партнерам, но те игнорировали подобные намеки. И в вопросе рестрикций обошли стороной компании из стран ЕС, решив обойтись "малой кровью".

Кроме того, представители Старого Света при помощи санкционной оглобли просто убирают с европейского рынка конкурентов, поскольку увидели, насколько серьезные и технически сложные инженерные объекты стали возводить российские специалисты. Действия Брюсселя с их точечной политикой ограничений эксперт назвал "мелочностью".

По его мнению, такими темпами европейцы скоро будут вводить санкции против животных, которые проживают с попавшими под рестрикции людьми, или растущих в Крыму растений.

Также он дал оценку заявлению ЕС о том, что наш мост подрывает суверенитет Украины. Джаралла подчеркнул, что строительство транспортного объекта является сугубо внутрироссийским делом.

