|
«Мерзавец» Дубинский и «тупое животное» Притула обменялись «любезностями» в прямом эфире
24 октября 2020, 16:00 • 16 • Украина
Вчера, 22 октября, журналист, нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева от «Голоса», шоумен и ведущий Сергей Притула обменялись «любезностями» в эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».
«Слуга» Дубинский попросил шоумена Притулу, как претендента на пост мэра Киева, назвать количество столичных станций метро. В ответ Притула, прикрывая свою некомпетентность, опустился до оскорбления нардепа:
«Я с вашего позволения позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным мерзавцем, человеком, который создавал фейки во время Революции достоинства, где погибали люди. Мне крайне странно видеть этого подонка в вашей студии. Я всё-таки из соображений гигиены какой-то не буду опускаться».
Парируя, Дубинский назвал Притулу «тупым животным».
«Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева, это обидно. Потому что киевляне этого не заслужили. А когда такое тупое животное позволяет себе ещё и кого-то оскорблять, это вдвойне странно и смешно», — сказал нардеп.
На этом конфликт не закончился, оппоненты начали перекрикивать друг друга.
Притула с использованием слова «мармыза» назвал достижением, что в разговоре с ним Дубинский впервые не использует мат.
«Да заткнись! Тебе что, Коломойский разрешил говорить сегодня со мной, что ли?» — кричал Притула.
«Я вам не „тыкаю‟, хоть вы и животное», — ответил Дубинский.
«Ещё не хватало, чтобы ты мне „тыкал‟», — парировал шоумен.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2020, 20:45
|
17 октября 2020, 20:45
|
22 октября 2020, 12:40
|
21 октября 2020, 02:45
|
20 октября 2020, 18:30
|
18 октября 2020, 12:25
|
19 октября 2020, 01:15