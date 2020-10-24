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«Мерзавец» Дубинский и «тупое животное» Притула обменялись «любезностями» в прямом эфире

24 октября 2020, 16:00  •  16 • Украина

Вчера, 22 октября, журналист, нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева от «Голоса», шоумен и ведущий Сергей Притула обменялись «любезностями» в эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».

«Слуга» Дубинский попросил шоумена Притулу, как претендента на пост мэра Киева, назвать количество столичных станций метро. В ответ Притула, прикрывая свою некомпетентность, опустился до оскорбления нардепа:

«Я с вашего позволения позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным мерзавцем, человеком, который создавал фейки во время Революции достоинства, где погибали люди. Мне крайне странно видеть этого подонка в вашей студии. Я всё-таки из соображений гигиены какой-то не буду опускаться».

Парируя, Дубинский назвал Притулу «тупым животным».

«Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева, это обидно. Потому что киевляне этого не заслужили. А когда такое тупое животное позволяет себе ещё и кого-то оскорблять, это вдвойне странно и смешно», — сказал нардеп.

На этом конфликт не закончился, оппоненты начали перекрикивать друг друга.

Притула с использованием слова «мармыза» назвал достижением, что в разговоре с ним Дубинский впервые не использует мат.

«Да заткнись! Тебе что, Коломойский разрешил говорить сегодня со мной, что ли?» — кричал Притула.

«Я вам не „тыкаю‟, хоть вы и животное», — ответил Дубинский.

«Ещё не хватало, чтобы ты мне „тыкал‟», — парировал шоумен.

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