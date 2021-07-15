Меры стимулирования: МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольное прохождение техосмотра

МВД России предложило снизить стоимость полисов ОСАГО и ставку транспортного налога для тех автомобилистов, которые согласятся на добровольный технический осмотр своих машин. При этом саму процедуру ведомство также предлагает вывести из категории обязательных. Вместе с тем глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что владельцы автомобилей обязаны сами исключить возможность езды на неисправном транспорте. Эксперты положительно оценили инициативу ГИБДД, отметив, что с учётом новых предложений техосмотр может стать привлекательным для автомобилистов.

МВД России предлагает снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра», — сказал он на видео, опубликованном на сайте «МВД Медиа».

При этом Черников рассказал, что МВД предлагает отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. Соответствующее предложение направлено в правительство РФ.

По его словам, мерами стимулирования могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО. Заинтересованным ведомствам предложено подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

Говоря о существующей системе техосмотра в целом, Черников отметил, что проведённый МВД мониторинг доступности услуг ТО показал неготовность действующей системы к реализации новых положений законодательства в этой сфере.

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По его словам, в ряде регионов не соблюдаются нормативы в части минимального обеспечения населения пунктами техосмотра. Негативным образом на ситуацию влияет тарифная политика регионов при формировании цен на подобные услуги, добавил глава ГИБДД.

«Эти факторы могут привести к трудностям для владельцев транспортных средств при прохождении техосмотра», — сказал Черников.

Он также напомнил, что в соответствии с законодательством владелец обязан исключить из эксплуатации неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения техосмотра.

«Перед выездом водитель обязан проверить техническое состояние транспортного средства, и в пути обеспечить его исправность», — пояснил Черников.

Отметим, что глава ГИБДД рассказал об инициативе по отмене обязательного техосмотра в начале июня. Он высказал мнение, что подобные изменения позволят автомобилистам оценить состояние своего транспорта в комфортных условиях. Позднее Черников высказал мысль, что ожидает повышения спроса на проведение проверки технического состояния автомобилей после отмены её обязательного прохождения.

По его словам, вследствие изменений водитель будет получать диагностическую карту с указанием проблем в его транспортном средстве для того, чтобы их устранить, а не для того, чтобы «просто получить документ».

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение МВД России снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр.

«Это хорошее предложение... Должен быть, с одной стороны, какой-то пряник, а с другой стороны — какой-то кнутик. Если они появятся, то система будет продолжать жить и развиваться. Если человек идёт проходить техосмотр и не просто для себя это делает, чтобы спокойнее спать и быть уверенным в техническом состоянии своего автомобиля, но ещё получить, скажем, 5% скидки на покупку ОСАГО», — сказал он.

При этом эксперт полагает, что целесообразно ввести наказание для тех, кто не проходит ТО. Моржаретто напомнил, что в правилах дорожного движения есть большой список неисправностей, с которыми использовать автомобиль нельзя.

«Если сотрудник полиции видит на дороге автомобиль, который клубы дыма извергает в небо и у которого колёса смотрят в разные стороны, то он по закону обязан этот автомобиль остановить и потребовать или устранить неисправность на месте, или отправить автомобиль на штрафстоянку до устранения неисправности. Вот в таких случаях, может быть, ввести обязательный техосмотр, после того как человек привёл автомашину в божеский вид», — подчеркнул эксперт.

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Автоэксперт Роман Гуляев положительно оценил инициативу МВД, напомнив, что в текущих условиях техосмотр больше не нужен для приобретения страхового полиса. Соответствующий закон ранее подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу 22 августа.

«Сейчас действительно отменено обязательное ТО для получения страховки ОСАГО, но при этом выплаты по ОСАГО без действующего техосмотра производиться не будут. То есть так или иначе, если автомобиль не прошёл техосмотр, автовладельцу придётся платить», — сказал Гуляев в беседе с RT.