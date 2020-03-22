Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозли...
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
Главная / В России

«Меры, которые принимает церковь, научно обоснованны»: как в РПЦ борются с распространением коронавируса

22 марта 2020, 18:30  •  29 • В России
В православных храмах в России не намерены отменять богослужения, на которые собираются более 50 человек, а также препятствовать верующим прикладываться к мощам святых. В РПЦ считают, что вирус едва ли может передаваться в храме, а принимаемые меры предосторожности являются достаточными для избежания распространения инфекции. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
 
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве РИА Новости © Сергей Пятаков
 

— Какие меры принимает РПЦ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции?

— В РПЦ разработаны и приняты инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это всеобъемлющий документ, который содержит комплекс санитарно-эпидемиологических норм и требований, выполнение которых в приходах позволит всем людям, которые посещают богослужения, чувствовать себя в безопасности. Я хотел бы сказать, что самое главное и для верующих, и для неверующих — не поддаваться панике. Надо сохранять здравомыслие, спокойствие, соблюдать разумные требования и не доводить до абсурда реальность угрозы заражения этим заболеванием.

— Введены ли карантинные меры для священнослужителей, сотрудников храмов и прихожан?

— Наши рекомендации очень просты: если человек болеет, он должен подумать не только о себе самом, но и о безопасности окружающих его людей. При появлении симптомов любого инфекционного заболевания не стоит подвергать опасности заражения окружающих. Клирику или мирянину в таком случае лучше остаться дома ради любви к ближнему. У тех прихожан, кто заболел и нуждается в безотлагательном посещении священнослужителя, есть возможность пригласить священника домой. В этом случае угроза распространения любой инфекции, в том числе и коронавирусной, сведена на нет.

— Этой возможностью пользуются? Много ли людей, находящихся на карантине, зовут батюшку домой?

— Понятно, что прошло короткое время и статистика не обобщена, но, я думаю, это очень разумно и многие верующие такой возможностью воспользуются. Священнослужитель посещает дома и больных, и здоровых, соблюдает профилактические меры, которые предусмотрены. Существует также возможность причащения тех, кто находится в инфекционной больнице. По согласованию с администрацией больницы, это делается безопасным образом.

— Были ли уже такие случаи, когда граждане, у которых выявлен коронавирус и которые находятся в больнице, обращались к священникам?

— Мы такие случаи не регистрировали, но я могу со всей ответственностью заявить, что никакой священнослужитель не откажет человеку, находящемуся в инфекционной больнице, в возможности приобщиться к таинствам церкви. Так было всегда.

— Давайте поговорим о мерах предосторожности. Например, измеряют ли батюшкам и прихожанам температуру при входе в храм?

— В случае необходимости могут производиться замеры температуры. Например, в синодальном учреждении, где я работаю в отделе взаимодействия с обществом и СМИ, проводится замер температуры у сотрудников. Люди, которые чувствуют недомогание, остаются дома на больничном либо могут работать удалённо.

Думаю, возможность измерять температуру прихожанам существует. Любые меры требуют времени, чтобы они были введены в действие.

— В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России введён запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Коснётся ли данный запрет церковных мероприятий?

— Мне неизвестно о наложении запрета на проведение богослужений. Я думаю, что те меры, которые уже были приняты, достаточны для того, чтобы богослужения не становились дополнительным риском распространения инфекции. Более того, исторически церковь несла служение и при более серьёзных эпидемиях, которые приводили к многомиллионным жертвам. И даже в этом случае, когда уровень санитарно-гигиенического благополучия и профилактики был намного ниже, церкви никогда не становились фактором массового заражения. В том числе и в советское время церкви не закрывались во время эпидемий.

— Выходит, что церковь не соблюдает распоряжения местных органов власти?

— Тот запрет, который я видел, касается досуговых мероприятий. Мне неизвестно про нормы, которые бы предполагали запрет богослужений, в том числе в храмах, где собираются более 50 человек.

— Многие пользователи соцсетей выражают недоумение тем, что, несмотря на карантинные меры, прихожане продолжают стоять в очередях к мощам, прикладываются к иконам и тем самым, возможно, способствуют распространению вируса. Как вы полагаете, имеет ли смысл введение запрета на подобные мероприятия? Действительно ли вы уверены, что обтирание спиртом после прикосновения к иконе спасает от коронавируса?

— Я думаю, что те меры, которые принимает церковь, научно обоснованны. Дезинфекция будет несомненно способствовать тому, чтобы не создавались дополнительные риски для распространения вируса.Хотел бы обратить внимание на то, что, например, в метро и в общественном транспорте концентрируется гораздо большее количество народу. Я бы хотел также подчеркнуть, что посещение церкви и участие в таинствах церкви — это для всех верующих людей вопрос их духовного состояния, вопрос, если хотите, их спасения. В ужесточении профилактических мер нет необходимости, поскольку нет понимая, что богослужение не является каким-то дополнительным фактором распространения инфекции.

—Вводились ли особые режимы богослужений в храмах РПЦ за рубежом — в странах, где был введён режим ЧП?

— Опыт разнообразный. Насколько мне известно, в Великобритании вообще не вводят никаких ограничений. Я знаю, что в любых странах, где есть приходы нашей церкви, максимально пытаются следовать разумным мерам, которые исходят от правительства этих государств. Эти меры очень серьёзные, беспрецедентные. Церковь всегда с вниманием относится к рационально обоснованным требованиям, касающихся всех сторон её жизни, начиная с санитарно-эпидемиологического благополучия и заканчивая пожарной безопасностью.

— К вопросу о других странах, как планируется проведение пасхальных мероприятий на территории Израиля?

— Все меры носят временный характер. Давайте дождёмся приближения Пасхи, и тогда будем это обсуждать.

— Планирует ли РПЦ проводить богослужения и другие мероприятия для прихожан в онлайн формате в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, введения ЧП на территории России? Имеются ли в данной области наработки? Сможет ли церковь продолжить работу в режиме онлайн? Есть у РПЦ вообще такая возможность?

— У нас есть храмы, из которых транслируются богослужение — это ориентировано на людей, которые не могут лично посещать храмы, например, из-за инвалидности. Однако я думаю, что большинство наших верующих предпочитают лично посещать храмы. Для них это часть их жизни и, учитывая, что меры безопасности являются достаточными, наши верующие предпочитают приходить в храм.

— Много людей сегодня переведены на карантин, они не могут посещать церковь по приказу руководства, даже будучи здоровыми. Есть и вернувшихся из Европы, также находящиеся на карантине. Целесообразно ли организовывать онлайн трансляции мероприятий для этой категории людей?

— Для тех, кто находится в ситуации принудительного карантина и так есть трансляции — их можно найти в интернете.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
21 марта 2020, 21:00
Путин направил российскую армию на борьбу с коронавирусом в Италии
21 марта 2020, 01:00
С днем рождения, мой любимый министр!
21 марта 2020, 15:00
"Опять двойка": Российские богачи снова не сдали экзамен на гражданскую ответственность
20 марта 2020, 23:30
Число заболевших увеличилось до 253: в России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
20 марта 2020, 23:00
До 2020 русских не существовало
21 марта 2020, 19:30
«Мы даже не смогли попрощаться»: супружескую пару из Москвы разлучили из-за коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2020, 09:35
Закат "актива Сороса" в Украине
17 марта 2020, 19:30
«Причины смерти неоднозначные»: в Москве годовалая девочка провела двое суток в квартире с мёртвой матерью
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
21 марта 2020, 08:35
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
20 марта 2020, 16:35
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
21 марта 2020, 22:35
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти" (Обзор ИноСми)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.