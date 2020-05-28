Меры для досуга: какие рекомендации подготовил Роспотребнадзор для кинотеатров, фитнес-клубов и детских лагерей

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, фитнес-клубов и детских лагерей. В ведомстве отмечают необходимость соблюдения таких мер предосторожности, как ограничение числа посетителей этих заведений и социальное дистанцирование, а также использование средств индивидуальной защиты. Решение об открытии соответствующих учреждений будет приниматься индивидуально властями каждого региона.

Роспотребнадзор опубликовал несколько документов с рекомендациями о работе общественных заведений после начала снятия ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией. Решение об открытии соответствующих учреждений будет приниматься индивидуально властями каждого региона.

При этом в кинотеатрах, фитнес-клубах и детских лагерях ведомство призывает соблюдать определённые меры предосторожности, которые обеспечат безопасность посетителей и сотрудников. Необходимо будет снизить пропускную способность учреждений и выдерживать дистанцию между посетителями и сотрудниками.

«Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации чётко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», — цитируют в пресс-службе комментарий главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В свою очередь, министр культуры Ольга Любимова выразила уверенность, что рекомендации помогут региональным властям определить свою готовность к возобновлению деятельности.

Кинотеатры

В соответствии с документом, размещённым на сайте Роспотребнадзора, в кинотеатрах следует обеспечить соблюдение социальной дистанции. В частности, это условие должно учитываться при расстановке кресел, диванов в фойе и столов в барах.

Билеты на сеансы должны продаваться в ограниченном количестве так, чтобы была возможность обеспечить размещение зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сидеть рядом разрешено лишь членам одной семьи либо живущим вместе.

Сотрудники, обслуживающие зрителей, обязаны носить маски и менять их не реже чем раз в три часа. Зрителям ношение масок лишь рекомендовано, однако в регионах, где установлен масочный режим, это правило будет обязательным.

Перерывы между сеансами должны составлять не меньше 30 минут, чтобы хорошо проветрить зал продезинфицировать ручки кресел. Перед проходом в зал у зрителей будут проверять билеты бесконтактными способами. Пускать гостей рекомендуется не менее чем за 15 минут до начала очередного сеанса, чтобы не создавать скопления народа на входе.

Особое внимание руководство кинотеатров должно обращать на предотвращение угрозы распространения коронавирусной инфекции через сотрудников. У каждого из них перед допуском к работе предписано измерять температуру, на рабочих местах необходимо установить дозаторы с антисептиками.

Фитнес-клубы

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы сократить число посетителей и выдерживать норму площади (4 кв. м на одного человека), необходимо использовать предварительную запись. Спортивные снаряды и тренажёры нужно расставлять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Для обеспечения дистанции также предлагается закрывать часть кабинок для переодевания, наносить разметку на пол, не допускать больше одного человека на 10 кв. м дорожки плавательного бассейна.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Персоналу не разрешат принимать пищу на рабочих местах. Также запретят продавать клиентам любые напитки, кроме бутилированной воды.

Фитнес-центры и спортзалы, которые откроются после смягчения ограничений, обязаны иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для сотрудников, а также ежедневно проводить дезинфекцию всех помещений.

Детские лагеря

Из документа, опубликованного Роспотребнадзором, следует, что в текущем году детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу.

Рекомендовано доставлять детей к местам отдыха автотранспортом. После снятия ограничений можно будет пользоваться железной дорогой и самолётами, но только если приняты «исчерпывающие меры профилактики».

При работе лагерей ведомство призывает исключить проведение родительских дней и массовых мероприятий, а также пересмотреть режим работы лагеря. В ведомстве посоветовали проводить кружковую работу отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещениях.

С учётом погодных условий рекомендуется как можно чаще проводить мероприятия на открытом воздухе. Также указывается, что для каждого отряда необходимо выделить отдельное помещение с учётом социальной дистанции между детьми не менее 1,5 м.

Сотрудников учреждений детского отдыха обяжут сдавать тесты на наличие коронавируса, после чего они смогут быть допущены к работе с детьми. В документе отмечается, что в течение всей смены сотрудники не должны будут покидать территорию учреждений.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в этом году детей смогут отправить только в те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе их проживания.