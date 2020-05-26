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Мертвый сезон? Каким будет туризм этим летом

26 мая 2020, 14:55  •  92 • Аналитика
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Международный туризм сломался, несите другой – внутренний. Именно под таким лозунгом пройдет, скорее всего, высокий летний сезон, в том числе и для россиян. Это подтверждают специалисты в отрасли, на это же прозрачно намекают и власти: премьер-министр Михаил Мишустин уже посоветовал гражданам не планировать зарубежные поездки, а отправиться на отечественные курорты. Самые очевидные варианты – Сочи, Крым, Севастополь. С 1 июня, как напомнил глава правительства России, частично возобновляют работу санатории и дома отдыха, дальше постепенно вернутся в дело отели и гостиницы. Так что варианты для таких необходимых после пика пандемии каникул есть, и это хорошая новость. Еще одна – это цены на авиабилеты: лоукостеры уже возобновляют работу, да и регулярные рейсы есть, а цены в условиях низкого спроса очень привлекательны.
Из не очень хорошего – пока непонятно, где, как и когда именно будет отменен режим обязательного двухнедельного карантина для приезжающих. Просидеть весь отпуск в четырех стенах – удовольствие ниже среднего. Но туристически привлекательные регионы не хотят остаться без денег, так что выход из этой ситуации будет найден. Особенно если присмотреться не к июню, а к июлю-августу, когда можно ожидать большей ясности. Именно на эти месяцы, кстати, делают ставку и туроператоры, и авиаперевозчики. В общем, варианты для путешествия есть.
Намного сложнее, между тем, найти средства на поездку даже в условиях неизбежного падения спроса и следом цены. Будем откровенны: из-за эпидемии и принятых для борьбы с ней необходимых, но болезненных мер финансовое положение многих россиян резко ухудшилось: сокращения, увольнения, неоплачиваемые отпуска, снижение зарплат – денег на отдых у многих просто не найдется, а какие-никакие накопления люди предпочтут оставить на всякий случай или вложить во что-то более значимое.
Еще одна категория – те, кто после изоляции вернется к работе или найдет новую, они уж точно не отправятся отдыхать. Поэтому прогноз для всей туристической отрасли получается не слишком радужный: будет серьезное падение спроса, которое по объективным причинам никуда не денется за летние месяцы 2020 года. Ведь главный вопрос, наверное, даже не в том, куда можно поехать, а в том, кто сможет поехать.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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