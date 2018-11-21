Мертвые души: героя Сирии обвиняют в хищении 6 млн рублей

Экс-командующий российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Хищения осуществлялись в рамках госконтракта на оказание специальных технических услуг, заключенного между Военной академией Генштаба и научно-производственным объединением «РусБИТех» (Русские базовые информационные технологии. — «Газета.Ru»).

Сумма контракта составила порядка 400 млн руб. Генерал Чварков, утверждает следствие, отправил в «РусБИТех» несколько сотрудников для работы над контрактом, но их имена оказались фиктивными. В итоге зарплату «мертвых душ» за три года получал Чварков, будучи замглавой Военной академии, говорится в статье.

Согласно позиции адвокатов генерала, нет прямых доказательств его причастности к хищениям, а следствие строит свою версию с опорой на «невнятные показания нескольких свидетелей». Хотя Чварков и был ответственным за взаимодействие Военакадемии с коммерческими структурами по вопросам госконтрактов, никакого отношения к их финансовой составляющей он якобы не имел, утверждает защита подозреваемого.

Уголовное дело было возбуждено еще в середине весны 2018 года «в отношении неустановленных лиц». Генерал-лейтенант проходил по нему как свидетель, однако впоследствии ему было предъявлено обвинение.

Сейчас Чварков находится под домашним арестом, причем он имеет право на прогулки утром и вечером — всего три часа.

Чварков находился на посту главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с мая по октябрь 2016 года, передает ФАН. Он обеспечивал прохождение гуманитарных конвоев и вел переговоры с вооруженной оппозицией, которую пытался привлечь на свою сторону для борьбы с радикальными исламистами из рядов «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещенная в РФ организация). За участие в сирийской кампании Чварков был награжден орденом «За военные заслуги», ведомственной медалью и произведен в генерал-лейтенанты.

В феврале 2018 года в Москве задержали чиновника Минобороны по подозрению в получении взятки в 5 млн руб. Речь идет о начальнике ФГКУ «Центральное территориальное управления имущественных отношений» Минобороны России Андрее Нежигае. Вместе с ним также задержали посредника, участвовавшего в передаче взятки, сообщает НСН.

Они оба были задержаны во вторник, 27 февраля. В задержании участвовали следователи СКР и сотрудники ФСБ. Нежигай подозревается в том, что за 5 млн руб. пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях.

В конце сентября прошлого года СМИ узнали о самой крупной взятке в истории Минобороны. Как тогда сообщил «Коммерсантъ», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (особо крупное мошенничество и получение взятки в особо крупном размере) возбудили в отношении начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Министерства обороны России Александра Вакулина.

Его заподозрили в получении 368 млн руб. за помощь в заключении контрактов, повлекших хищения, а также за оказание «общего покровительства» заплатившим ему персонам. Контракты заключались на приобретение пекарен, кухонь, цистерн и прочей спецтехники для нужд Минобороны.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что операция по поимке взяточника была проведена полицией и СКР еще весной 2017 года. Тогда появились данные о многомиллионных хищениях в рамках контракта между Минобороны и петербургской фирмой ООО «Профбизнес», заключенного еще в 2015 году.

Используя как прикрытие контракт под номером и литерой 99/ЭА/2015/ДГЗ/3, мошенники похитили около 20 млн рублей, поставив Минобороны «машины ненадлежащего качества».

Тогда были задержаны несколько человек, в их числе один из директоров «Профбизнеса» Алексей Калитин. Другие 11 контрактов на общую сумму в 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны «Профбизнесом», ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», вызвали интерес у управления УФАС по Санкт-Петербургу. Антимонопольная служба заметила следы «картельного сговора».

Источники сообщили, что один из фигурантов дела о хищениях, задержанный ранее, находясь еще в статусе подозреваемого, дал подробные показания о роли и преступных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении госконтрактов и получении взяток.