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«Мертвая рука» России: почему система «Периметр» напугала Запад

29 марта 2018, 17:24  •  208 • В России

Иногда крутые западные СМИ выглядят, как дети. Британское издание Daily Star вдруг ужаснулось способности России к ядерному удару с помощью нашей системы управления ядерным оружием «Периметр» (ей в НАТО дали прозвище «Мертвая рука»). То же издание лет 10 назад писало, что «русские блефуют». Когда в декабре 2011-го командующий РВСН Сергей Каракаев гостил в «КП», мы спросили его об этом. Он ответил:

- «Периметр» существует. Система на боевом дежурстве. Если возникнет необходимость в ответном ударе, когда невозможно довести до части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет из «Периметра»...

Каракаев улыбнулся и добавил:

- Мы и правда можем уничтожить США быстрее, чем за полчаса» («КП» за 16 декабря 2011 г.).

Хорошо, что американский эксперт Брюс Блэр растолковал британскому изданию, что система, созданная в СССР для гарантированного ответного ракетно-ядерного удара, действует и совершенствуется. Блэр считает, что «Периметр» вносит «свой вклад в снижение риска ядерной войны... И Запад подумает дважды, прежде чем применить ядерное оружие».

Но Блэр опасается возможной уязвимости «Периметра» для кибератак. По его мнению, это угрожает мировой безопасности.

Что такое «Мертвая рука» сегодня? По сути - это глубоко зарытый в землю специальный командный пункт. Его главное предназначение - нанести по противнику ответный ракетно-ядерный удар, если тот нанес удар внезапный и лишил Россию политического и военного руководства (и оно не может задействовать три своих «ядерных чемоданчика»). Вот тогда с этого российского спецпункта автоматически и взлетит командная ракета со специальной головной частью. Она в полёте передаст команды на пуск всем «оставшимся в живых» нашим межконтинентальным баллистическим ракетам (а их - несколько сот!). У каждой такой ракеты - свое полетное задание. А в нем четко забито, какой город, командный пункт или иной стратегический объект напавшей на Россию страны надо подавить - будь то западная столица или «тихий городок», база ВВС страны-агрессора или база атомных подлодок.

Возмездие - неизбежно! Не случайно американцы такое развитие событий назвали «Судным днем».

Некоторые скептики злорадно замечают, что место дислокации командного пункта «Периметра» иностранной разведке известно. И что США при внезапном ударе его накроют в первую очередь. Наш Генштаб давно предусмотрел этот вариант - запасные командные пункты «Мертвой руки» действуют! В том числе и мобильные - зарубежная равзедка запарится их искать!

За последние годы в России появилось немало уникальных ядерных систем (в том числе и показанных Путиным в Послании Федеральному собранию), повышающих эффективность «Мертвой руки».

Что касается киберуязвимости «Периметра», упомянутой Блэром, то наши ученые и конструкторы позаботились об этом еще тогда, когда наметились первые «теоретические» признаки кибератак на наше военное ведомство. Проникновение в электронные мозги «Периметра» гарантированнно исключено.

Подсчитано - для этого потребуется 3 тысячи лет...

Мы никого «Мертвой рукой» не пугаем. Просто предупреждаем: если кто-то вздумает ударить по России - это будет его последний день. Судный.

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