Мероприятия с участием Путина не станут переносить из-за болезни Орешкина

Совещание по экономическим вопросам и встречу президента России Владимира Путина с правительством не станут переносить из-за выявленного коронавируса у помощника главы государства Максима Орешкина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в субботу, 6 марта.

«Нет. Рабочий процесс идет своим чередом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

О том, что у Орешкина выявили коронавирусную инфекцию, стало известно ранее в этот день. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также пожелал помощнику президента здоровья.

После этого Песков сообщил, что у Путина и Орешкина не было прямых контактов, поэтому президент не будет изолироваться.

Ранее в январе коронавирус перенес глава Минцифры Максут Шадаев. Тогда российский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления. Глава ведомства вернулся к работе в конце того же месяца.

В 2020 году коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, среди которых Мишустин, Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минтранса Виталий Савельев и министр образования Валерий Фальков.

В конце того же года глава Счетной палаты Алексей Кудрин получил положительный результат теста на эту инфекцию.