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«Мероприятия по контролю»: сторожевой корабль ВМС России наблюдает за действиями USS Fort McHenry в Чёрном море

07 января 2019, 16:09  •  91 • В России
Действия вошедшего в Чёрное море американского десантного корабля Fort McHenry контролирует российское сторожевое судно Черноморского флота «Пытливый». Об этом заявили в Минобороны России. В оборонном ведомстве подчеркнули, что USS Fort McHenry зашёл в акваторию 6 января в районе 21:00, после чего проследовал в румынский порт Констанца. Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон намерен усилить военно-морское присутствие в регионе. В Москве отмечали, что манёвры американских кораблей в Чёрном море могут спровоцировать рост напряжённости.
 
Сторожевой корабль "Пытливый" РИА Новости © Сергей Петросян
 

Минобороны России контролирует действия американского десантного корабля Fort McHenry. Об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока ВМС США «Форт Макгенри», — сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, USS Fort McHenry вошёл в акваторию Чёрного моря в районе 21:00 6 января, после чего зашёл в румынский порт Констанца.

О том, что американский десантный корабль Fort McHenry направился в Чёрное море, стало известно 6 января. В заявлении ВМС США отмечалось, что на борту находится часть 22-го морского экспедиционного отряда. Корабль относится к 6-му флоту США, расквартированного в Неаполе. Его командующая, Лиза М. Франчетти, заявила, что цель манёвра — укрепление отношений с союзниками по НАТО и «партнёрами в регионе».

«Проход USS Fort Mchenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Чёрного моря и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — говорится в заявлении, опубликованном на странице 6-го флота в Facebook.

Франчетти подчеркнула, что «рутинные операции» американского флота в Чёрном море демонстрируют его «гибкость и возможности военно-морских сил».

Десантный корабль USS Fort McHenry может нести до 36 гусеничных десантных машин-амфибий морской пехоты США AAV7, а также до 504 морских пехотинцев. Сам корабль вооружён двумя 25-мм пушками Mk 38, пулемётами M2HB калибра 6х50, а также двумя зенитными комплексами Phalanx CIWS и двумя зенитно-ракетными комплексами RIM-116.

  • Высадка морской пехоты США
  • globallookpress.com
  • © U.S. Department of Defense

В 2018 году американские военные корабли неоднократно заходили в Чёрное море. В России эти действия руководства США считают намеренным созданием напряжённости в регионе. Так, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заход USS Mount Whitney и эсминца USS Porter в Чёрное море для участия в военно-морских учениях «Морской бриз — 2018».

«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряжённость, причём не только на юго-востоке Украины, но и на Чёрном море в целом», — сказала она.

«Это абсолютно безответственно»

О том, что Вашингтон намерен отправить военный корабль в Чёрное море, в начале декабря сообщал CNN. По его данным, командование США направило запрос в Госдеп, чтобы дипломатическое ведомство предупредило Турцию о проходе корабля.

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17 декабря спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал руководство страны нарастить военно-морское присутствие в Чёрном море.

«Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… Увеличить присутствие в Чёрном море на двусторонней основе или же при содействии Евросоюза», — сказал он.

Он отмечал, что это должно будет стать ответом на действия России в ходе инцидента в Керченском проливе. Волкер также призвал ввести санкции против Москвы.

«Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнёрами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в конфликте на Украине», — добавил он.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года, когда военный буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины попытались незаконно пересечь российскую границу и пройти в Азовское море. Украинские корабли нарушали правила прохода пролива и игнорировали запросы погранслужбы ФСБ России.

Российским пограничникам пришлось применить оружие и задержать корабли. Украинские моряки были арестованы на два месяца. При этом в ходе обысков на задержанных кораблях сотрудники ФСБ обнаружили документы, в числе которых был приказ следовать через Керченский пролив в Азовское море «скрытным порядком».

Несмотря на это в Киеве произошедшее назвали «российской агрессией». Киев на месяц ввёл в десяти областях военное положение и запретил въезд в страну гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

В России указывают на осознанное нарушение украинскими моряками правил прохода границы и считают, что произошедший инцидент был намеренной провокацией Украины.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом), в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — заявил президент России Владимир Путин.

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При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов заявил о готовности осуществлять новые проходы своих военных кораблей через Керченский пролив.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределённые новые морские границы в Чёрном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — сказал он в интервью BBC Украина.

В России отметили, что этим заявлением Киев фактически заявил о подготовке новой провокации в регионе.

«Это абсолютно безответственно и призвано лишь усугубить ситуацию, притом что многие партнёры Украины занимаются поиском реальных путей деэскалации. И на фоне этих попыток, которые в том числе предпринимает целый ряд европейских государств, делать такое заявление — это просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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