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Мэром Петропавловска-Камчатского стал Константин Брызгин

08 апреля 2020, 14:35  •  33 • Политика
Депутаты Думы Петропавловска-Камчатского избрали Константина Брызгина на должность главы краевого центра на сессии в среду, 8 апреля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Думы сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».
Представитель пресс-службы отметил, что за кандидатуру Брызгина депутаты проголосовали подавляющим большинством. Ранее Брызгин временно исполнял полномочия главы городского округа.
Конкурентами Брызгина при голосовании были еще три кандидата: бывшие сотрудники органов внутренних дел Максим Ленчик и Алексей Шевцов, а также работающий в мэрии краевого центра Александр Сашенков.
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в крупном размере, ушел в отставку в конце ноября прошлого года.

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