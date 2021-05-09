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Мэром Нью-Йорка станет русский парень? Вмешиваемся в выборы в главном городе Америки

09 мая 2021, 10:50  •  167 • Политика
2 ноября 2021 года в Нью-Йорке состоятся выборы мэра. Независимым кандидатом на этот пост собирается идти кандидат из Томска. Он обещает социализм как в СССР.

Что там у ньюйоркцев?

По данным Хантера – колледжа Нью-Йоркского университета, после страшной волны COVID-19 число бедствующих и нуждающихся в поддержке по продовольственной программе помощи выросло в Нью-Йорке с 1,2 млн до 2 млн человек. Это почти четверть жителей мегаполиса с населением численностью 8,4 млн человек.
За чертой бедности оказались те, кто лишился работы, но уезжать на новое место не желает, предпочитая как-то пережить тяжёлые времена. Все они надеются на помощь правительства по программам SNAP (программа дополнительного питания для тех, кому не хватает еды) и WIC (продовольственная помощь женщинам и детям).
На первое место у всех кандидатов на пост мэра Нью-Йорка вышла тема полицейской реформы. Такая некачественная полицейская работа в городе, как сейчас, не устраивает никого. До сих пор обсуждается случай, когда в 2014 году в Нью-Йорке Эрик Гарнер, подозреваемый просто в незаконной продаже сигарет, был задушен полицейскими при задержании. Минюст США отказался возбудить против убийцы-полийцейского уголовное дело.
В элитных и "чёрных" кварталах полиция работает по-разному. В нищие районы многоэтажек полицейские приезжают намеренно поздно, иногда через час-полтора после вызова, когда заварушка гарантированно закончилась и остаётся лишь составить отчёт о произошедшем.

Что за русский кандидат?

Независимым кандидатом в мэры Нью-Йорка зарегистрировался Виталий Филипченко. Известно, что он родился в 1973 в Томске, где прошла его молодость. В 1992 году окончил Томский государственный университет. В СССР сначала он успел поработать на карандашной фабрике, а затем на заводе по производству печенья грузчиком. Разгружал мешки с сахаром. Ему это наскучило, и в неопределённые девяностые он эммигрировал в США.
Сейчас, по утверждению Виталия, он работает инженером-строителем и владеет микробизнесом. Как говорит русский кандидат, долгие годы жизни в Нью-Йорке были для него постоянной борьбой. Английским языком в совершенстве он так и не овладел. В попытках найти своё место в чужом обществе Филипченко сменил несколько профессий. В конце концов, намаявшись, он перестал рассчитывать заработать на игре в этом незнакомом казино, а решил его возглавить и отформатировать по собственным представлениям о справедливости и законности. Как мы увидим дальше, у Филипченко они соответствуют тем убеждениям, что он вынес из Русского мира.

Выходец из СССР хочет социализма с человеческим лицом в Нью-Йорке

В своей предвыборной платформе русский претендент на кресло мэра говорит, что в политике слишком много миллионеров. Они не могут понять голодных. А Филипченко может. Значит, за него и надо голосовать. В качестве своей предвыборной программы он называет три пункта.
Во-первых, Филипченко хочет обеспечить гарантированное предоставление жилья семьям с низким и средним достатком. Сколько бездомных в Нью-Йорке? Никто доподлинно не знает. Точно больше 100 тысяч человек. Только в ночлежки Нью-Йорка каждую ночь приходят 37 тысяч человек. По официальным данным, в Нью-Йорке за пару сотен лет так и не решена проблема детской беспризорности. На улицах живут порядка 16 тысяч детей и подростков.
К проблеме обеспечения жильём, как считает Филипченко, надо отнести вопрос огромного количества людей с психическими заболеваниями, ведущими к утрате жилья.
Действительно, в Нью-Йорке огромная масса бездомных, не способных в силу слабоумия обзавестись своим собственным постоянным жильём. Для сравнения: в России, например, такими несчастными занимаются социальные службы, а лечение большинства серьёзных психических отклонений входит в программу бесплатного обязательного медицинского страхования. В любом случае, за предотвращение беспричинных страданий человека, который позаботиться о себе не может, у нас отвечают более десятка государственных органов и муниципальных структур.
В Нью-Йорке сумасшедшими с подтверждённым диагнозом заниматься никто не обязан. Они пополняют число бомжей и преступников. Некоторые из них решают свои проблемы через так называемое "полицейское самоубийство": они специально нападают на местных стражей порядка. Расчёт на то, что спровоцированный полицейский вправе немедленно применить оружие и застрелить напавшего на него бомжа.
Вторым пунктом в программе Филипченко идёт сокращение безработицы. Такое обещание даёт шансы кандидату стать очень популярным. Безработица в Нью-Йорке всех достала. В период пандемии COVID-19 количество безработных выросло до 671 тыс. человек на 4,1 млн трудоспособных (то есть 12%).
Иммигранты, такие же как Филипченко, составляют 43% от общего количества рабочей силы в Нью-Йорке. В пандемию безработица среди них выросла до 23%. Мы видим, что основной вопрос безработицы коснулся в основном только выходцев из других стран. Сейчас они могут существовать за счёт продовольственных программ и федерального пособия по безработице. Его будут платить до 6 сентября. А дальше нужно будет думать, где добывать себе пропитание дальше. В США никому даже в голову не приходит, что неимущим можно предоставить немного дорогой нью-йоркской земли под подсобное хозяйство.

Победит ли Филипченко?

Виталий Филипченко с его идеями поддержки самых нуждающихся и декриминализации опасных районов социальных многоэтажек выглядит не совсем нормальным. На свою предвыборную кампанию он собрал чуть больше 1 тыс. долларов.
Его соперниками будут рождённые на американской земле Эрик Адамс (избирательный фонд более 7 млн долларов) – опытный управленец, президент Бруклинского района, Шон Донован (избирательный фонд 2,2 млн долларов) – экс-министр жилищного строительства и городского развития США, Скотт Стрингер (избирательный фонд 3,5 млн долларов) – контролёр города Нью-Йорка. Считается, что они лучше смогут позаботиться о своих гражданах, чем выходец из СССР.
Как мы видим из статистики безработицы, американцы, как люди в большинстве стран, привыкли в первую очередь заботиться о благополучии, поддержке и трудоустройстве своих граждан. Нелегалы, трудовые мигранты и недавно натурализовавшиеся должны позаботиться о себе сами.

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