Мерное время: новые санкции против США перенесут на 2022 год

Принятие в окончательном чтении законопроекта «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» перенесут на 2022 год , выяснили «Известия». Документ, разработанный правительством, должен ввести запрет для банков направлять иностранным органам информацию о клиентах и операциях, которые те совершают. Причиной задержки рассмотрения документа, внесенного в ГД еще в июне, могли стать новые санкции в отношении России — так считают в профильном комитете парламента , где заверили, что нормы примут в следующем году. В Минфине подтвердили: законопроект еще дорабатывается . Эксперты отмечают, что подобные шаги стоит детально продумать, так как они могут повлиять на работу банков.

Закон будет принят

Как выяснили «Известия», 22 декабря Госдума примет очередное решение о переносе рассмотрения законопроекта «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ предполагает ввести запрет для российских банков направлять иностранным государствам информацию о клиентах и операциях, которые ими совершаются, за исключением случаев, предусмотренных правительством. Кроме того, согласно законопроекту, в течение одного рабочего дня финансовые организации должны сообщать о таких запросах в Росфинмониторинг и ЦБ РФ.

По информации «Известий», изначально планировалось, что документ, внесенный кабмином в Госдуму еще 15 июня, будет принят в конце этого года. Однако новые нормы 13 октября прошли лишь первое чтение. И хотя второе было запланировано депутатами на ноябрь, а затем на декабрь, оно так и не состоялось. Теперь, как отмечают источники, депутаты говорят о 2022 годе .

— Могу предположить, что это промедление связано с санкциями США, о которых они недавно снова заявили. Это отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, введение запрета обмена нашей валюты на иностранную, блокирование счетов и активов. Мы в ответ тоже сделали ряд заявлений , — пояснил «Известиям» первый зампред профильного комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.

Фото: duma.gov.ru

По его оценкам, на уровне правительств двух государств идет «холодная война», которая может закончиться принятием реальных действий финансового характера, в том числе введением в действие этого законопроекта.

— Убежден, что в весеннюю сессию такой закон будет принят, ведь мы его обсуждали как паритетную меру в условиях нынешней действительности отношений США и России . Конечно, в нем должны быть учтены моменты, где сотрудничество между нашими странами выгодно: это борьба с киберпреступностью, терроризмом, наркотрафиком, — пояснил «Известиям» зампред комитета Артем Кирьянов.

Ранее, докладывая о законопроекте во время первого чтения, замминистра финансов Алексей Моисеев называл новые нормы необходимой зеркальной мерой.

— В США принят закон, который требует от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на вопросы, связанные с действием любых их клиентов, в любом разрезе, как это заблагорассудится американским властям. Мы полагаем, что данная мера является недружественной по отношению к РФ и может нанести значительный ущерб как российским банкам, так и юридическим, физическим лицам, информацию о которых в рамках этих запросов предполагается раскрывать, — пояснил он тогда депутатам.

Речь шла об американском законе об оборонном бюджете США (National Defense Authorization Act), принятом в январе 2021 года. Согласно его статье 6308, минфин, правоохранительные органы США смогут запрашивать в рамках проводимых расследований «любые сведения» о «любых счетах» в зарубежном банке, если тот имеет корсчет в США. Это, как предполагается, позволит правоохранителям отслеживать в ходе своих расследований всю цепочку движения средств у интересующего их лица. В случае отказа выполнить требование зарубежный банк может быть оштрафован на сумму $50 тыс. в день, а также лишен корсчета. До этого времени американские власти имели право требовать только сведения, связанные с операциями, которые проводятся через сами корсчета.

— Правительство приняло решение запрещать российским организациям отвечать на такие запросы, за исключением случаев, которые предусмотрены решением или актами правительства , — так объяснял парламенту необходимость ответа замглавы минфина.

Две стороны медали

Как сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге, ведомство поддерживает законопроект .

— По причинам переноса рекомендуем обратиться в Государственную думу, — пояснили в пресс-службе.

«Известия» также направили запрос в Центробанк и Минфин с просьбой прокомментировать причины переноса принятия законопроекта, а также его важность для защиты интересов России. В Министерстве финансов сообщили: «Данный законопроект будет дорабатываться, Минфин поддерживает его принятие» . В пресс-службе ведомства не уточнили, что именно необходимо изменить в документе.

Эксперты допускают, что в законопроекте много подводных камней , которые могут повлиять на работу российских банков. Ведь если они просто начнут выполнять требования российского закона, то автоматически будут оштрафованы и лишатся корсчета в США.

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— Все эти санкции имеют две стороны медали, то есть они обоюдоострые. Например, вся мировая торговля нефтью ведется исключительно в долларах, значит, все эти деньги проходят через корсчета банков в США . Как можно поставить под угрозу использование банками этих корсчетов? А если вы едете в отпуск и покупаете доллары, то откуда они у нас в России? Их тоже покупают через американские корсчета, — пояснил «Известиям» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин напомнил, как в 90-е годы российская мафия отмыла в The Bank of New York $10 млрд. В публикации USA Today сообщалось, что отмывание денег проводилось через четыре счета в The Bank of New York и один в Republic National Bank. Эксперт считает, что этот и другие аналогичные случаи побудили американцев постоянно принимать меры по повышению прозрачности банковской системы. Поэтому и российским, и другим банкам всё же придется согласиться с их правилами , считает эксперт.