Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная / Политика

Меркури объяснил "сильные боли" Навального: "Наверняка его научили"

24 марта 2021, 22:00  •  58 • Политика
Илиас Меркури объяснил, откуда у бегуна Алексея Навального вдруг появились сильные боли в ноге, стоило ему лишь попасть в колонию. "Кругом зэки, наверняка его и научили, как надо", - высказал предположение журналист.
С конца прошлой недели Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, испытывает сильные боли в спине, у него отнимается нога, заявила правая рука оппозиционера-уголовника Леонид Волков. Откуда взялись эти загадочные боли, объяснил журналист Илиас Меркури.
Он напомнил, что Навальный является заядлым бегуном, о чём свидетельствуют его многочисленные фото в Instagram. А заявленные симптомы очень напоминают побочные эффекты бега. Кроме того, подобные жалобы являются отличным способом перебраться из камеры в больницу.
Кругом зэки, наверняка его и научили, как надо,
- написал Меркури в своём Telegram-канале.
Напомним, что в начале года суд заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
24 марта 2021, 03:40
Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 12:50
После дерзкого заявления о России Макрона "изгнали" из Елисейского дворца: "А не покинуть ли ему"
24 марта 2021, 11:00
Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2021, 22:10
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
18 марта 2021, 12:55
Сбрасывает бомбу каждые 12 минут. Прокомментируете? Байдена спросили в лоб после хамства о Путине
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.