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Меркури объяснил "сильные боли" Навального: "Наверняка его научили"
24 марта 2021, 22:00 • 58 • Политика
Илиас Меркури объяснил, откуда у бегуна Алексея Навального вдруг появились сильные боли в ноге, стоило ему лишь попасть в колонию. "Кругом зэки, наверняка его и научили, как надо", - высказал предположение журналист.
С конца прошлой недели Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, испытывает сильные боли в спине, у него отнимается нога, заявила правая рука оппозиционера-уголовника Леонид Волков. Откуда взялись эти загадочные боли, объяснил журналист Илиас Меркури.
Он напомнил, что Навальный является заядлым бегуном, о чём свидетельствуют его многочисленные фото в Instagram. А заявленные симптомы очень напоминают побочные эффекты бега. Кроме того, подобные жалобы являются отличным способом перебраться из камеры в больницу.
- написал Меркури в своём Telegram-канале.
Напомним, что в начале года суд заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока.
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