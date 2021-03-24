Меркури объяснил "сильные боли" Навального: "Наверняка его научили"

Илиас Меркури объяснил, откуда у бегуна Алексея Навального вдруг появились сильные боли в ноге, стоило ему лишь попасть в колонию. "Кругом зэки, наверняка его и научили, как надо", - высказал предположение журналист.

С конца прошлой недели Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, испытывает сильные боли в спине, у него отнимается нога, заявила правая рука оппозиционера-уголовника Леонид Волков. Откуда взялись эти загадочные боли, объяснил журналист Илиас Меркури.

Он напомнил, что Навальный является заядлым бегуном, о чём свидетельствуют его многочисленные фото в Instagram. А заявленные симптомы очень напоминают побочные эффекты бега. Кроме того, подобные жалобы являются отличным способом перебраться из камеры в больницу.

Кругом зэки, наверняка его и научили, как надо,

- написал Меркури в своём Telegram-канале.

Напомним, что в начале года суд заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока.