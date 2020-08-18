Меркель звонила Лукашенко, чтобы "поговорить". В Берлине спешно открестились

После 9 августа Меркель и Лукашенко ни разу не вели телефонные переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кабмин ФРГ.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что немецкий канцлер ему звонила. По его мнению, оппозиция её "сформировала для переговоров".

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить", - произнёс белорусский президент на встрече с работниками Минского завода колёсных тягачей.

Лукашенко добавил, что к разговору имеет отношение и президент Литвы Гитанас Науседа. Президент попросил его "не наклонять ни с Запада, ни с Востока".

Известно, что у канцлера Германии 17 августа состоялся телефонный разговор с литовским лидером, где обсуждалась проблема Белоруссии. Сообщалось, что Берлин задействовал дипломатические каналы, чтобы связаться с Лукашенко. Ему хотят предложить содействие для выхода из той ситуации, которая сейчас сложилась в его стране.